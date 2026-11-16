Selon l'agence de presse ABNA, Mike Pence, vice-président de Donald Trump lors de son premier mandat, a annoncé dans une interview à l'émission « Meet the Press » de la chaîne NBC : Je pense qu'une partie de la raison qui a découragé les électeurs (lors des élections de mi-mandat au Congrès américain) était que, pour des raisons inconnues (après l'agression illégale contre l'Iran), nous nous sommes arrêtés après 5 semaines.

Le vice-président du premier mandat de la présidence de Trump a affirmé : JD Vance est un homme bien, mais le vice-président se trompe sur cette question.

Mike Pence a également souligné concernant la corruption dans l'administration Trump : Les membres des familles des membres du cabinet, et même la famille du président lui-même sont impliqués dans la corruption ; ces questions ont vraiment inquiété le peuple américain. L'augmentation d'un milliard de dollars de la richesse nette grâce aux cryptomonnaies est stupéfiante pour les Américains.

Il a ensuite ajouté : En particulier le fait qu'une grande partie de sa source a été fournie dans le monde arabe avant la cérémonie d'investiture. Je dois dire, lors de mes voyages à travers le pays, j'ai constaté que toutes ces questions ont inquiété beaucoup de nos partisans les plus fervents à travers l'Amérique ; ceux qui se souviennent encore de cette promesse électorale de « drainer le marais » [la corruption]. L'administration (Trump) elle-même et, je pense, personnellement le vice-président (JD Vance) ont conduit le parti dans une direction très éloignée de la responsabilité financière.