Nagdi dans un entretien avec Al-Mayadeen : L'ennemi paiera un lourd tribut en cas d'agression

Selon l'agence de presse ABNA, le général de brigade Mohammad Reza Nagdi, conseiller suprême du commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran, a déclaré dans un entretien avec Al-Mayadeen : si les Américains entendent prendre une décision rationnelle dans leur propre intérêt, ils ne s'engageront jamais dans une nouvelle guerre contre Téhéran. La majorité des responsables iraniens penchent pour la doctrine offensive et la privilégient, car elle est très utile sur le plan opérationnel.

La priorité de l'Iran est la dissuasion

Il a ajouté : L'arrêt de la guerre est dû à l'incapacité de l'Amérique et aux énormes pertes qu'elle a subies. Notre priorité n'est ni la guerre ni la négociation, mais l'atteinte de la dissuasion. Nous étions certains d'obtenir la victoire, mais nous ne pensions pas que cette victoire serait aussi facile à remporter. Même s'ils érigeaient un mur de béton autour de l'Iran et y plaçaient des gardes, notre pays résisterait de toutes ses forces.

Le général Nagdi a précisé : La marque de fabrique de l'Iran dans cette guerre a été nos armes de fabrication locale. Toutes les installations ont été reconstruites dans les endroits les plus sûrs et fonctionnent à l'aide de technologies modernes. L'Iran possède des centaines de villes et d'installations industrielles et peut cacher ses productions de diverses manières, que ce soit au-dessus ou au-dessous du sol.

L'effondrement des systèmes de défense aérienne de l'ennemi

Il a déclaré : Les systèmes de défense aérienne de l'ennemi se sont effondrés en raison de la vague massive de drones iraniens et de nos missiles. Ils ont même utilisé leurs vieilles armes pour contrer ces attaques. L'armée américaine est un vaisseau vide, un tigre de papier, et sa capacité actuelle est plus faible que ce qu'elle laisse paraître. Les porte-avions et les chasseurs américains ne sont pas aussi importants qu'on le prétend, car le monde a vu que les porte-avions se sont arrêtés à mille kilomètres du détroit d'Ormuz et n'ont pas pu bouger.

Le général Nagdi a souligné : Les relations entre le Corps des Gardiens de la Révolution et le gouvernement iranien sont dans le meilleur état et très solides. L'ennemi doit savoir qu'en cas d'agression contre nous, il paiera un lourd tribut. L'ennemi pensait pouvoir prendre le contrôle de l'Iran en trois jours – mais que s'est-il passé ? Six mois se sont déjà écoulés.