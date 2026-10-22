Gaza : la réduction de l’aide alimentaire menace des centaines de milliers de personnes à l’approche de l’hiver

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les réductions de l’aide humanitaire aggravent les difficultés quotidiennes des familles de Gaza, dont beaucoup dépendent de cette assistance pour se nourrir. Même les personnes qui continuent de recevoir un soutien doivent faire face à la diminution des rations alimentaires et des aides financières, tandis que les distributions de repas préparés se raréfient pour les familles les plus vulnérables.

Selon les chiffres rapportés, le nombre de repas chauds distribués chaque jour est passé de 250 000 à 150 000. Dans certaines zones reculées, les familles qui recevaient auparavant régulièrement des repas chauds n’en bénéficient désormais qu’un jour sur deux.

Pour les ménages vivant déjà dans des maisons endommagées, des tentes ou des abris provisoires, cette baisse de l’aide alimentaire s’ajoute aux difficultés liées aux déplacements forcés, au manque de logements adaptés et à l’accès limité aux services essentiels.

L’arrivée de l’hiver accentue les risques pour les populations vulnérables

À l’approche de l’hiver, les conditions de vie devraient devenir encore plus difficiles. Les personnes vivant sous des tentes ou dans des abris de fortune sont particulièrement exposées au froid. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant déjà de problèmes de santé figurent parmi les populations les plus vulnérables.

Pour les familles qui peinent à trouver suffisamment de nourriture, la combinaison de la faim, du froid et de conditions d’hébergement précaires risque d’aggraver davantage leur situation.

Le Programme alimentaire mondial estime qu’environ deux tiers de la population de Gaza, soit près de 1,4 million de personnes, connaissent une grave insécurité alimentaire. Parmi elles, quelque 200 000 personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire d’urgence. De nombreux ménages restent ainsi tributaires de l’aide humanitaire pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux.

Le manque de financement, principal obstacle à la poursuite de l’aide

Les restrictions affectant la circulation des marchandises et des fournitures humanitaires par les points de passage frontaliers compliquent également les opérations de secours. Toutefois, selon les informations rapportées, le PAM a identifié le déficit de financement, plutôt que les contraintes d’accès, comme la principale cause de la récente réduction de l’assistance.

L’agence aurait besoin d’environ 450 millions de dollars au cours des six prochains mois pour maintenir ses opérations dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Sans financements supplémentaires, les organisations humanitaires risquent de rencontrer des difficultés croissantes pour maintenir leur soutien aux populations dont les moyens de subsistance et l’accès aux services essentiels ont été gravement perturbés.

Malgré le cessez-le-feu, les besoins humanitaires restent considérables

Bien qu’un cessez-le-feu soit en vigueur depuis un an, les besoins humanitaires demeurent urgents. La fin des combats actifs ne permet pas, à elle seule, de rétablir l’approvisionnement alimentaire, de fournir des logements adéquats, de garantir l’accès aux soins de santé ou de remettre en état les autres services essentiels dont les populations déplacées et vulnérables ont besoin.

Pour les habitants de Gaza, la crise ne se limite donc plus aux conséquences de la guerre : elle se traduit aussi par une lutte quotidienne pour obtenir de quoi manger. La réduction de l’aide ajoute une nouvelle source d’incertitude pour les familles qui vivent déjà dans des conditions précaires.

À mesure que l’hiver approche, les organisations humanitaires sont soumises à une pression croissante pour réunir les ressources nécessaires au soutien des ménages vulnérables. Sans de nouveaux engagements financiers, des centaines de milliers de personnes pourraient disposer de moins de moyens pour se procurer de la nourriture, alors que l’accès à une alimentation suffisante et à un abri adéquat devient essentiel à leur survie.

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