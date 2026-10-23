Yémen : quatre opérations contre l’Arabie saoudite, Sanaa élargit sa liste de cibles militaires

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, le brigadier-général Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré que la première opération menée en réponse aux frappes aériennes saoudiennes avait visé le bâtiment du ministère de la Défense à Riyad et atteint directement sa cible.

La deuxième opération a visé l’aéroport international du roi Fahd, à Dammam, provoquant, selon lui, des perturbations du trafic aérien. La troisième a ciblé des installations de la compagnie pétrolière Aramco à Yanbu, où un incendie se serait déclaré. La quatrième opération a visé l’aéroport international d’Abha.

De son côté, l’autorité saoudienne de l’aviation civile a confirmé la mort de deux personnes et fait état de plusieurs blessés à la suite de l’attaque contre l’aéroport de Dammam.

Élargissement de la liste des cibles militaires yéménites

Une source militaire informée à Sanaa a déclaré à Al-Akhbar que l’attaque menée jeudi contre le bâtiment du ministère saoudien de la Défense à l’aide de plusieurs missiles balistiques s’inscrivait dans le cadre d’un élargissement de la liste des cibles militaires. Selon cette source, des dizaines de nouvelles cibles y auraient été ajoutées.

La même source a indiqué que les forces armées yéménites avaient évalué l’ensemble de leurs opérations menées au cours des 100 jours de la phase actuelle d’escalade, commencée le 20 juillet dernier. Cette évaluation aurait conduit à l’identification de nouvelles cibles jugées sensibles.

Parmi celles-ci figureraient des services de renseignement et des centres de données militaires liés aux États-Unis et au régime sioniste. La source a également mentionné des installations économiques et militaires situées dans différentes régions d’Arabie saoudite.

Sanaa met en garde Riyad contre toute attaque visant les rassemblements tribaux

Alors que les frappes se poursuivent, Yahya Saree a averti l’Arabie saoudite que toute mise à exécution de ses menaces contre les rassemblements tribaux dans les zones contrôlées par le gouvernement yéménite entraînerait une riposte plus large. Selon lui, les forces yéménites pourraient recourir à des options qu’elles n’avaient initialement pas l’intention d’utiliser.

Le porte-parole a déclaré que les menaces saoudiennes visant les tribus yéménites ne resteraient pas sans réponse et qu’une telle action aurait des conséquences catastrophiques et imprévisibles.

Deux jours auparavant, le ministère de la Défense du gouvernement d’Aden, aligné sur l’Arabie saoudite, avait publié un communiqué mettant en garde contre l’organisation de rassemblements tribaux dans les zones contrôlées par le gouvernement yéménite. Il avait menacé de prendre pour cible tous ces rassemblements par des frappes aériennes.

Une source tribale à Sanaa a affirmé à Al-Akhbar que cette menace avait été formulée sur ordre de l’Arabie saoudite. Elle a qualifié le communiqué de déclaration de guerre contre les tribus yéménites et affirmé que celles-ci répondraient à cette menace dans les provinces, les districts et sur différents fronts.

Selon cette source, les réservistes tribaux présents dans les zones contrôlées par le gouvernement yéménite seraient plus d’un million et participeraient aux futurs affrontements.

Mobilisation des tribus en soutien au gouvernement yéménite

Dans la ville de Sanaa, sa province et plusieurs autres régions contrôlées par le gouvernement yéménite, des tribus ont organisé des rassemblements armés. Les participants ont condamné les attaques saoudiennes et exprimé leur soutien aux opérations militaires menées en profondeur du territoire saoudien ainsi qu’aux fronts intérieurs du Yémen.

Certains observateurs estiment que les menaces saoudiennes contre les tribus yéménites, malgré l’armement et les équipements militaires dont disposent ces groupes, témoignent de l’échec des efforts de Riyad pour étendre son influence au sein des structures tribales des provinces contrôlées par le gouvernement yéménite.

Selon ces observateurs, les menaces récentes traduisent également une volonté de représailles contre les structures tribales. Les partisans de l’Arabie saoudite accusent ces dernières de coopérer avec le gouvernement yéménite et d’avoir fait échouer plusieurs opérations militaires dirigées par Riyad contre Sanaa.

Front de Taëz : un ultimatum de 72 heures aux forces alignées sur Riyad

Sur les fronts de Taëz, des responsables locaux relevant du gouvernement yéménite ont accordé un nouveau délai de 72 heures aux forces alignées sur l’Arabie saoudite pour qu’elles se rendent. Ils ont précisé que l’offre d’amnistie générale restait valable pour tous les combattants armés souhaitant mettre fin aux hostilités.

Cette initiative intervient après le départ de plusieurs hauts responsables militaires affiliés à l’Arabie saoudite de la ville de Taëz. Parmi eux figuraient le brigadier-général Abdelhakim Doukam, chef d’état-major de la cinquième brigade de la Garde présidentielle du gouvernement d’Aden aligné sur Riyad, ainsi qu’Assim Hamoud al-Asbahi, fils du chef d’état-major de la 145e brigade de ce gouvernement et lui-même officier. Ils auraient quitté la ville avec leurs familles et leurs accompagnateurs.

Selon des sources locales, certains militaires affiliés à l’Arabie saoudite à Taëz ont pris acte de la situation militaire et choisi de rester sur place tout en cessant leurs activités.

Ces sources ont également fait état d’affrontements sporadiques sur plusieurs axes périphériques et aux entrées de la ville, notamment sur les fronts occidentaux. Les environs de l’aéroport de Taëz, la rue al-Thalathin, le quartier général de la 35e brigade ainsi que les secteurs d’al-Jabali, d’Aqaqa et de Ghorab figureraient parmi les zones concernées.

Alors que le gouvernement yéménite tente, avec l’aide de médiateurs, d’empêcher une extension des combats dans la ville de Taëz, les avions de combat saoudiens poursuivent leurs frappes contre des districts que les forces armées yéménites affirment avoir libérés.

Selon le même compte rendu, plusieurs heures après une attaque contre un centre de détention relevant des services de sécurité du gouvernement yéménite dans le district de Jabal Habashi, qui aurait causé la mort de plusieurs détenus, les avions saoudiens ont mené, dans la soirée de l’avant-veille, une série de frappes contre d’autres zones.

Les secteurs d’al-Zukayra et d’al-Masahine, dans le district d’al-Shamaytin, auraient notamment été visés par plusieurs raids aériens.

Le renseignement du régime sioniste apporterait un soutien à Riyad

Une source sécuritaire du régime sioniste a déclaré au site Walla que les services de renseignement de ce régime apportaient une assistance à l’armée saoudienne dans ses opérations contre les forces armées yéménites.

Selon cette source, la coopération serait coordonnée par l’unité 9900, rattachée à la direction du renseignement militaire de l’armée du régime sioniste. Elle comprendrait la fourniture d’images satellitaires, la production de cartes et la collecte de renseignements visuels.

Cette assistance inclurait également la constitution d’une base de données de cibles, la localisation et la cartographie des frappes aériennes saoudiennes, la transmission d’alertes précoces ainsi que la surveillance des positions des forces armées yéménites.

La source a affirmé que les informations recueillies étaient transmises par l’intermédiaire des États-Unis. Elle a soutenu que cette coopération pouvait être très avantageuse pour le régime sioniste : les frappes saoudiennes contribueraient, selon elle, à affaiblir les capacités militaires yéménites, tandis que le régime sioniste pourrait étudier de près les armes et les tactiques de ces forces.

Ces déclarations interviennent alors que les affrontements et les frappes aériennes se poursuivent au Yémen. Les menaces réciproques visant des positions militaires et des rassemblements tribaux font craindre une extension de la confrontation entre les parties impliquées.

Fin/229