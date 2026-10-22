Les préparatifs américains pour le retrait de ses employés des pays du Golfe

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Reuters, trois responsables américains ont annoncé que le département d'État américain prépare un ordre de retrait d'un certain nombre d'employés et de membres de leurs familles des ambassades américaines dans la région du Golfe ; une mesure qui, selon deux responsables, intervient en raison de la probabilité d'une reprise des conflits, notamment avec le mouvement yéménite Ansarullah.

Selon des sources américaines, le département d'État américain prépare un ordre de retrait forcé d'un certain nombre d'employés et de membres de leurs familles des ambassades américaines dans la région du Golfe.

Deux responsables américains ont annoncé que cette mesure est liée à la probabilité d'une reprise des conflits, notamment avec les forces Ansarullah du Yémen.

Pendant ce temps, l'ambassade des États-Unis à Riyad a averti mercredi, dans un avertissement de sécurité, de la probabilité de nouvelles attaques d'Ansarullah contre l'Arabie saoudite.

Cet avertissement a été émis après des attaques contre l'Arabie saoudite, dont une attaque contre l'aéroport de Riyad.

Deux responsables américains ont également déclaré que l'ordre de retrait éventuel pourrait inclure l'évacuation de tous les employés et de leurs familles de la représentation diplomatique américaine en Arabie saoudite.