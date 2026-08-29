La trace de Tel-Aviv dans les conflits internes du Soudan

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le site Africa Intelligence a rapporté que les chefs des milices des « Forces de réaction rapide » au Soudan, à leur tête Mohamed Hamdan Daglo, connu sous le nom de Hemedti, ont maintenu leurs contacts avec le régime sioniste depuis le début de la guerre dans ce pays et ont effectué des voyages à Tel-Aviv.

Selon ce rapport, des responsables des « Forces de réaction rapide » se sont rendus à Tel-Aviv en mai 2025 et février 2026 pour rencontrer des responsables du département Afrique du ministère des Affaires étrangères du régime sioniste et des officiers des services de renseignement de ce régime.

Le rapport indique également qu'Abdurrahim Hamdan Daglo, l'adjoint de Hemedti, et son frère Al-Quni étaient présents lors de ces voyages. Le régime sioniste a fourni aux miliciens des « Forces de réaction rapide » au Soudan, depuis 2021, des équipements de surveillance et d'autres équipements militaires via un canal lié au Mossad, tout en renforçant simultanément ses relations officielles avec le gouvernement de ce pays.