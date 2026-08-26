Selon l'agence de presse ABNA, NBC a rapporté tôt mercredi matin, citant des sources informées, que les frappes de missiles et de drones de l'Iran ont infligé des milliards de dollars de dégâts aux équipements de renseignement et de surveillance des États-Unis en Asie occidentale.

Malgré les efforts désespérés de l'administration américaine dirigée par le terroriste Donald Trump pour nier les dommages causés par l'Iran aux bases de ce pays en Asie occidentale, les médias américains reconnaissent ce fait.

Dans ce rapport, il est indiqué : « Ces frappes sans précédent ont révélé les faiblesses défensives des bases américaines et ont contraint les responsables à revoir leurs méthodes de protection des installations sensibles. »

Ces sources, dont les noms n'ont pas été divulgués, ont expliqué que la reconstruction des infrastructures de renseignement dans les pays d'Asie occidentale coûtera des milliards de dollars aux États-Unis.

NBC a ajouté : « Les attaques de l'Iran soulèvent des doutes quant aux capacités du Département d'État, du Pentagone et des organisations de renseignement américaines à protéger les installations du pays dans la région. »