Mohsen Rezaï : la réouverture du détroit d’Ormuz dépendra du respect des conditions de l’Iran par les États-Unis

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors de cette rencontre, Mohsen Rezaï a évoqué l’aide apportée par la République islamique d’Iran au Qatar dans les périodes difficiles, insistant sur les liens d’amitié et de fraternité entre les deux pays.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré que l’Iran ne faisait pas confiance aux États-Unis, affirmant que Washington avait à plusieurs reprises trahi la diplomatie et les négociations.

Il a averti : « Si les États-Unis commettent une nouvelle agression contre l’Iran, nous porterons un coup à leurs intérêts militaires et économiques qui restera dans l’histoire. »

Mohsen Rezaï a ajouté que les États-Unis devaient d’abord prendre des mesures concrètes pour satisfaire aux conditions posées par l’Iran. Il a précisé qu’après la mise en œuvre de ces mesures, l’Iran procéderait à la réouverture du détroit d’Ormuz.

De son côté, Cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a exprimé sa reconnaissance pour l’aide apportée par la République islamique d’Iran dans les circonstances difficiles, ainsi que pour les relations fraternelles entre les deux pays.

Il a déclaré : « Nous n’avons jamais hésité à coopérer avec la République islamique d’Iran. »

Le Premier ministre qatari a également souligné qu’au regard des conditions sensibles qui prévalent actuellement dans la région, Doha restait pleinement disposé à coopérer avec l’Iran, animé par un sentiment de responsabilité.

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