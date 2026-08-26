Une lecture stratégique de la Semaine de l’unité, de la morale prophétique et de la portée civilisationnelle de l’Arbaïn

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une atmosphère empreinte du parfum du mois de Rabi al-Awwal et à l’occasion de l’anniversaire béni de la naissance du Prophète Muhammad (PSLF), gloire de la création, et du fondateur de l’école jaafarite, l’Imam Jaafar al-Sadiq (PSL), la salle de réunion de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS) a accueilli une rencontre fraternelle et spirituelle réunissant les hauts responsables, les directeurs ainsi que l’ensemble des collaborateurs de l’Assemblée.

Cette rencontre, organisée à l’occasion des fêtes bénies de Rabi al-Awwal et afin de rendre hommage aux réalisations considérables des équipes administratives, scientifiques et internationales de l’Assemblée lors des deux grands événements de « l’hommage et des funérailles de l’Imam martyr » et de « l’épopée de l’Arbaïn de l’Imam Hussein (PSL) », a été marquée par une intervention approfondie, morale et porteuse d’une vision civilisationnelle de l’ayatollah Reza Ramezani, secrétaire général de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS).

Le secrétaire général de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS), tout en exprimant sa profonde reconnaissance pour les efforts incessants des équipes exécutives, logistiques et scientifiques de l’Assemblée, a expliqué la place stratégique de la Semaine de l’unité, le rôle de l’« arbre béni » du Basij ainsi que celui du travail jihadiste du gouvernement dans la construction de la civilisation islamique contemporaine.

Il a également procédé à une comparaison historique entre la Révolution islamique d’Iran et les grandes révolutions de l’histoire mondiale, mettant en lumière ce qu’il a qualifié de « miracle » de la résistance de ce système durant 47 ans. Il a par ailleurs consacré une partie importante de son intervention aux dimensions de la société morale prophétique et à ses principes fondamentaux, qualifiant l’Arbaïn de Hussein de grand filtre de l’histoire contemporaine et de terrain préparatoire à l’apparition du Sauveur.

La stratégie coranique de la Semaine de l’unité et la puissance inébranlable de la communauté islamique

L’ayatollah Ramezani a commencé son intervention en présentant ses félicitations à l’occasion des fêtes bénies de Rabi al-Awwal et en exprimant sa profonde gratitude aux employés de l’Assemblée pour leurs efforts dans l’organisation des cérémonies d’hommage à l’Imam martyr et de l’Arbaïn de Hussein.

« Cette magnifique rencontre est une occasion appropriée pour rendre hommage aux efforts sincères qui ont permis à l’Assemblée de s’illustrer sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Évoquant la coïncidence de ces journées bénies avec la Semaine de l’unité, il a souligné : « L’unité des musulmans est un enseignement coranique authentique, profond et fondamental, qui a toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part des Imams infaillibles (AS). L’Imam Khomeini et le Guide de la Révolution ont également présenté, au cours de plus de trois dernières décennies, des enseignements très importants à ce sujet. »

Le secrétaire général de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS) a ensuite expliqué la véritable signification de l’unité dans les enseignements islamiques : « L’unité des musulmans du monde ne signifie en aucun cas l’abandon ou la fusion de leurs convictions religieuses. La véritable unité consiste à éviter les conflits au sein de la communauté islamique et à s’appuyer sur les immenses points communs de l’islam. »

Il a mis en garde contre les complots visant à provoquer la division entre les musulmans et ajouté : « Si cette unité stratégique et profonde se développe parmi les populations de la communauté islamique et les gouvernements musulmans, elle permettra l’émergence d’une puissance globale, politique, culturelle, religieuse, scientifique et militaire dans le monde musulman. »

Selon lui, une telle puissance permettrait aux sociétés islamiques d’atteindre un niveau de capacité tel que les voies d’influence des ennemis seraient totalement fermées et que les pays musulmans pourraient définitivement se libérer du colonialisme, de l’exploitation et de la dépendance.

L’ayatollah Ramezani a également présenté le monothéisme comme le fondement principal des relations sociales et de la dignité humaine, soulignant : « La vision monothéiste de l’islam nous enseigne à préserver la dignité des êtres humains, à combattre l’injustice et la tyrannie partout où elles existent et à lutter contre tout facteur poussant la communauté islamique vers la division ou la dépendance. Ainsi, l’unité n’est pas pour nous une tactique temporaire, mais une stratégie permanente et vitale. »

Le Basij, le travail jihadiste du gouvernement et le miracle de 47 années de résistance

À l’occasion de la Semaine du Basij et de la Semaine du gouvernement, le secrétaire général de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS) a décrit le Basij comme un « arbre béni » jouant un rôle considérable et irremplaçable dans la construction de la civilisation.

Se référant à la théorie des cinq étapes de la Révolution islamique exposée par le Guide de la Révolution, il a déclaré : « Ce parcours comprend la révolution, qui fut un miracle, la formation du système islamique, l’établissement du gouvernement islamique, la réalisation du pays islamique et, finalement, l’édification de la nouvelle civilisation islamique. Si nous voulons parcourir avec succès cette voie civilisationnelle, les fruits bénis de cet arbre doivent apparaître de jour en jour, non seulement à l’intérieur du pays, mais également sur la scène internationale. »

Il a présenté l’approfondissement des connaissances et le renforcement des motivations divines dans toutes les actions comme les deux ailes fondamentales de la construction civilisationnelle, ajoutant : « Nous devons dépasser les approches superficielles dans nos programmes et nos activités et poursuivre notre travail avec des motivations sincères et une vision monothéiste. »

Qualifiant le Basij d’« école de l’amour », il a ajouté : « Le Basij est une école dont le grand maître, l’Imam Khomeini, nous a enseigné l’amour, la compassion, le sacrifice, le pardon, la rationalité et la spiritualité. »

L’ayatollah Ramezani a également insisté sur les lourdes responsabilités des responsables au sein du gouvernement islamique : « Si le gouvernement islamique veut être le moteur et le fer de lance de la marche rapide de la Révolution vers ses objectifs élevés, le travail jihadiste, sérieux et sincère en constitue une condition indispensable. Il ne faut jamais négliger, même un seul instant, le service sincère rendu au peuple. »

Évoquant les grandes révolutions de l’histoire, il a expliqué : « Les grandes révolutions du monde se sont toutes, après une période relativement courte, éloignées de leurs principes initiaux. Dans la Révolution française, par exemple, seulement dix ans après son déclenchement, un puissant dictateur, Napoléon Bonaparte, est arrivé au pouvoir. Dans la Révolution russe, seulement cinq ans après la mort de Lénine, Staline est arrivé au pouvoir et a provoqué une profonde déviation par rapport aux principes initiaux. »

Il a poursuivi : « La Révolution chinoise dirigée par Mao et la révolution contemporaine en Égypte se sont elles aussi complètement éloignées de leurs principes et de leurs idéaux après moins de deux ans. Mais le grand miracle de l’histoire contemporaine est que, malgré les 47 années écoulées depuis la Révolution islamique d’Iran, ce système sacré, sous la direction clairvoyante de l’Imam Khomeini et du Guide de la Révolution, demeure ferme et fidèle à ses idéaux et à ses slogans fondamentaux. Il poursuit la même voie droite. Cela constitue une exception historique remarquable qui mérite une étude approfondie. »

La société morale prophétique et les principes fondamentaux de la vie religieuse

Félicitant une nouvelle fois l’assemblée à l’occasion de la naissance du Prophète Muhammad (PSLF) et de l’Imam Jaafar al-Sadiq (PSL), l’ayatollah Ramezani a évoqué les grandes bénédictions du mois de Rabi al-Awwal, citant Mirza Jawad Aqa Maleki Tabrizi dans son ouvrage Al-Muraqabat.

« Les bénédictions de ce mois béni concernent toute l’humanité, puisque le Prophète de la miséricorde a été envoyé pour l’ensemble des mondes », a-t-il déclaré.

Expliquant la mission fondamentale des prophètes divins, il a souligné : « La mission principale de tous les prophètes, et particulièrement du Sceau des prophètes (PSLF), était d’établir une société morale fondée sur les valeurs humaines et divines les plus élevées. »

Rejetant les conceptions réduisant la morale à la seule sphère individuelle, il a affirmé : « La morale islamique est globale. Elle englobe, en plus de la morale individuelle, les dimensions profondes de la morale sociale, politique et divine. De nombreuses traditions indiquent clairement que les véritables caractéristiques de la foi se manifestent dans la société et constituent les dimensions sociales de la religiosité. »

Le secrétaire général de l’Assemblée a évoqué ses recherches comparatives menées durant son enseignement doctoral sur l’« éthique mondiale » du penseur allemand Hans Küng et les conceptions de l’Allameh Tabatabaï.

« Les principes fondamentaux permettant d’atteindre une morale universelle existent de la plus belle manière dans les hadiths et les paroles du Prophète Muhammad (PSLF) et de l’Imam Ali (PSL). Ils doivent être expliqués au niveau international », a-t-il déclaré.

Citant une précieuse tradition du Prophète de l’islam concernant les sept recommandations divines qui lui ont été adressées, il a expliqué les fondements d’une morale sociale : « Le Prophète Muhammad (PSLF) dit que son Seigneur lui a recommandé sept choses : premièrement, la sincérité dans le secret comme en public ; deuxièmement, être juste aussi bien dans la satisfaction que dans la colère ; troisièmement, observer la modération dans la pauvreté comme dans la richesse. L’excès dans l’une comme dans l’autre peut rapprocher l’être humain de l’incroyance. »

Il a poursuivi en détaillant les autres recommandations : « La quatrième est de pardonner à celui qui m’a fait du tort ; la cinquième, de donner à celui qui m’a privé ; la sixième, de maintenir les liens de parenté avec celui qui les a rompus avec moi ; et la septième, de faire en sorte que mon silence soit accompagné de réflexion et de méditation. »

L’ayatollah Ramezani a ensuite expliqué les autres caractéristiques de la société morale prophétique : « Le Prophète Muhammad (PSLF) dit que ma parole doit être une évocation et un rappel de Dieu et que mon regard doit être entièrement porteur de leçons. Le Coran dit également : “Ne regardent-ils donc pas comment…” »

Il a ajouté que le Prophète considérait la bienveillance envers les gens comme la moitié de la foi et la douceur envers eux comme la moitié de la vie, précisant que cette bienveillance devait être poursuivie jusqu’à la limite de la préservation des droits divins et sans abandonner la vérité.

Insistant sur le fait que faire le bien à ceux qui commettent le mal constitue un véritable art du croyant, il a déclaré : « Le Prophète dit de faire le bien à celui qui nous a fait du mal. Le croyant doit également être constamment caractérisé par la sérénité et la dignité. »

Le secrétaire général de l’Assemblée a enfin souligné : « Selon les enseignements du Prophète (PSLF), il existe deux qualités au-dessus de toutes les autres : croire en Dieu et être utile et rendre service aux serviteurs de Dieu. À l’inverse, les deux pires défauts sont l’association d’un partenaire à Dieu et le fait de nuire aux serviteurs de Dieu. Ce langage représente pleinement une société morale et civilisationnelle. »

Le miracle de l’Arbaïn de Hussein : un grand filtre historique et l’attraction universelle du message de Hussein

Dans une autre partie de son intervention, le secrétaire général de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS) a évoqué la grandeur de l’épopée de l’Arbaïn de l’Imam Hussein (PSL).

« L’Arbaïn de Hussein est un événement annuel immense et sans précédent. Je le considère comme un “grand filtre historique”. Cet événement prépare le terrain à un grand événement mondial lié à l’apparition du Sauveur de l’humanité », a-t-il déclaré.

Évoquant l’influence mondiale et remarquable de l’attraction exercée par Hussein auprès des fidèles d’autres religions, il a souligné : « Selon des rapports documentés et des observations concrètes, depuis près de onze ans, nos frères chrétiens installent volontairement des stands de service sur la route de l’Arbaïn. Plus encore, cette année, des adeptes du judaïsme ont également installé un stand sur cette route. Comment interpréter cette grande réalité autrement qu’en constatant que l’attraction de Hussein ibn Ali (PSL) a dépassé les frontières géographiques et religieuses ? »

L’ayatollah Ramezani a également salué la convergence entre les événements contemporains de la région, les idéaux de Hussein et la résistance face à l’oppression.

« Le martyre des enfants innocents de Gaza constitue une preuve de la légitimité et de l’oppression subie par la République islamique et le front de la vérité face aux oppresseurs. Ces sacrifices, à l’image du martyre de l’enfant Ali Asghar (PSL) à Karbala, contribueront à créer un grand éveil mondial. Les massacres d’enfants commis par le régime usurpateur à travers des bombardements ciblés et fondés sur des conceptions superstitieuses ont révélé au monde la véritable nature des puissances arrogantes », a-t-il affirmé.

Hommage aux dix jours de mobilisation des équipes de l’Assemblée et nécessité de pérenniser cette tradition

L’ayatollah Reza Ramezani a rendu un hommage particulier à l’action jihadiste, à la rapidité et à la coordination remarquable des équipes de l’Assemblée dans la mise en œuvre des programmes du mois précédent.

« Faire venir, accueillir et accompagner convenablement 100 invités étrangers de premier plan venus de différents pays constitue normalement un projet administratif lourd, nécessitant au moins six mois de préparation continue. Pourtant, les collaborateurs dévoués de l’Assemblée ont réussi à accomplir 99 % de cette tâche considérable en seulement dix jours, avec succès et dans des conditions de sécurité élevées », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué l’intensité exceptionnelle des programmes organisés par l’Assemblée à l’occasion de l’Arbaïn : « Organiser sept à huit rencontres scientifiques très importantes et approfondies durant les jours de l’Arbaïn à Karbala et à Nadjaf, chacune ayant un poids scientifique considérable, a constitué un travail immense. Durant cette période, nous avions à peine le temps de dormir et je ne pouvais me reposer que deux à trois heures par jour. Mais grâce à Dieu et aux efforts de nos collaborateurs, des résultats très précieux ont été obtenus. »

Exprimant sa satisfaction quant à la présence de responsables compétents au sein de l’Assemblée, il a également remercié le Dr Alamshahi pour ses efforts.

« Il fait partie des forces spécialisées, expérimentées et efficaces dans le domaine du développement et de la gestion des affaires. Sa présence depuis trois mois est porteuse de perspectives prometteuses en matière de discipline, de transparence et d’organisation complète des secteurs administratifs et de soutien de l’Assemblée », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS) a recommandé à tous de respecter les principes moraux dans le travail organisationnel : « Selon les enseignements éducatifs de l’Imam Reza (PSL), la règle d’or du travail jihadiste consiste à considérer toujours notre propre travail important comme étant petit et, à l’inverse, à considérer le travail, même modeste, des autres comme grand et précieux. C’est cet esprit de sincérité qui apporte la bénédiction aux activités de l’Assemblée. »

L’ayatollah Ramezani a enfin insisté sur la nécessité d’institutionnaliser et de pérenniser la « bonne tradition de l’hommage » aux collaborateurs expérimentés.

« Nous avons demandé à toutes les directions de faire de l’hommage aux collaborateurs retraités une culture permanente. Ces personnes, après trente années de service sincère, ne doivent pas être oubliées. L’Assemblée gardera toujours ses portes ouvertes afin de bénéficier de leurs précieuses expériences, car la voie du service au seuil sacré des Ahl al-Bayt (AS) reste ouverte jusqu’au dernier souffle et ne connaît pas de fin », a-t-il déclaré.

À la fin de la cérémonie, une plaque de reconnaissance et des cadeaux ont été remis à l’un des collaborateurs expérimentés de l’Assemblée, à l’occasion de son départ à la retraite, en présence du secrétaire général de l’Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS).

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