Célébration grandiose de la fête du « Jashn-e Julus » à Chittagong à l’occasion de la naissance du Prophète (PSLF)

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : À l’occasion de l’Aïd al-Milad al-Nabawi, les principales rues de Chittagong ont été investies par une foule nombreuse de fidèles participant à la traditionnelle procession du « Jashn-e Julus ».

Les participants, brandissant des drapeaux verts et des pancartes à caractère religieux, ont exprimé leur attachement et leur amour pour le Prophète de l’islam (PSLF). De nombreux participants portaient également des vêtements traditionnels, donnant à la procession une dimension culturelle particulière.

Selon des sources locales, plusieurs quartiers de Chittagong, notamment Qazi Dewri et ses environs, ont été décorés à cette occasion avec des illuminations colorées, des drapeaux et des banderoles. Après le coucher du soleil, l’éclairage des bâtiments et des rues a renforcé l’atmosphère festive et spirituelle de la ville.

Les salutations au Prophète (PSLF) et les chants religieux ont résonné tout au long du parcours de la procession, créant une atmosphère empreinte de ferveur religieuse.

Des spécialistes des affaires religieuses considèrent le « Jashn-e Julus » de Chittagong comme bien plus qu’une simple procession. Ils y voient une expression du renouvellement de l’engagement des musulmans envers les enseignements prophétiques ainsi qu’un témoignage de leur amour et de leur respect pour la vie et la tradition du Prophète Muhammad (PSLF).

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