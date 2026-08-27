Nouri al-Maliki souligne la nécessité d'éviter les tensions internes en Irak

Selon l'agence de presse ABNA citant WAA, Nouri al-Maliki, président de la coalition « État de droit » en Irak, a déclaré : L'Irak traverse une phase délicate et le dépassement de cette situation exige plus de responsabilité et de retenue de la part des courants politiques.

Al-Maliki, lors d'une réunion avec des experts politiques, a déclaré : Des efforts sont en cours pour créer des troubles politiques en Irak, mais le Cadre de coordination chiite continue de soutenir le gouvernement dans la préservation de la stabilité du pays et la protection des intérêts nationaux. Le gouvernement et le Cadre de coordination ne permettront pas que le pays soit entraîné dans un conflit interne.

Concernant la question du contrôle des armes, il a également souligné la nécessité d'examiner cette question sans recourir au conflit et à la violence.

Al-Maliki a averti que toute confrontation pourrait avoir des conséquences très dangereuses et compromettre la stabilité de l'Irak.

Le président de la coalition « État de droit » a également insisté sur le fait qu'un conflit interne nuirait à tous les secteurs de l'Irak.

Il a rejeté l'idée qu'un tel conflit éventuel se limiterait uniquement à la communauté chiite, et a déclaré que ses conséquences pourraient toucher tous les groupes et toutes les couches de la société irakienne.

Al-Maliki a également souligné la nécessité d'adopter une approche claire pour empêcher l'Irak de devenir une arène pour le règlement des conflits régionaux et internationaux.

Il a également appelé à accélérer l'achèvement du cabinet et la nomination des ministres des ministères qui sont encore sans titulaires, et a ajouté qu'Ali al-Zeydi, le Premier ministre irakien, partage également cette position sur cette question.