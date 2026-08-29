Salvini veut suspendre la construction de nouvelles mosquées et renforcer le contrôle des centres islamiques en Italie

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon Il Manifesto, le projet de loi préparé par La Ligue devrait être officiellement présenté prochainement. Le volet consacré aux mosquées prévoit notamment la création d’une liste des organisations religieuses ne disposant pas d’un accord officiel avec l’État italien, ainsi que l’élaboration d’une « charte des valeurs » qui leur serait applicable.

Le texte prévoit également la publication des comptes financiers des organisations religieuses et l’enregistrement officiel des responsables religieux. La Ligue affirme que l’obligation de publier les informations financières répond à des inquiétudes concernant les sources de financement de certaines organisations islamiques et à de supposés liens avec des groupes tels que les Frères musulmans.

Le projet prévoit en outre d’accroître les pouvoirs des autorités locales, des préfectures et du ministère italien de l’Intérieur en matière de contrôle des lieux de culte et des activités qui s’y déroulent.

Jusqu’à cinq ans de prison

Selon le rapport, l’une des principales dispositions du projet consiste à créer une nouvelle infraction pénale, passible de cinq ans d’emprisonnement, pour les personnes qui, selon les termes du texte, feraient la promotion d’« enseignements ou principes contraires à l’ordre juridique » ou favoriseraient la haine et les tendances extrémistes.

Des milieux italiens estiment toutefois que cette définition est vague et très large et qu’elle pourrait avoir des conséquences sur la liberté de culte.

Le projet comprend également une interdiction du voile couvrant entièrement le visage ainsi qu’un durcissement des règles relatives aux permis de séjour. Dans son ensemble, cette initiative vise, selon le journal, à renforcer le contrôle des lieux de culte et à accorder davantage de pouvoirs aux autorités administratives et sécuritaires.

Une concurrence accrue à droite

La Ligue présente officiellement son initiative comme une mesure destinée à lutter contre « l’islamisme extrémiste ». Cependant, Il Manifesto estime que la portée de ses positions dépasse la seule question de l’extrémisme.

Le rapport cite notamment Roberto Vannacci, député européen et figure du mouvement de droite Futuro Nazionale, qui défend les « traditions chrétiennes » comme fondement de l’identité italienne et européenne.

Le journal mentionne également les propos de Gianangelo Boff, député de Futuro Nazionale, qui, au sujet de la construction d’une mosquée à Venise, avait déclaré qu’il accepterait cette possibilité le jour où une cathédrale chrétienne serait construite au centre de Riyad.

Ces positions illustrent, selon le rapport, l’intensification du débat politique autour de l’islam et de la construction de mosquées en Italie.

La baisse du soutien à La Ligue

D’après le dernier sondage de l’institut BiDiMedia cité par Il Manifesto, Futuro Nazionale recueillerait 8 % des intentions de vote et se classerait au quatrième rang des partis italiens, devant Forza Italia. La Ligue, pour sa part, serait créditée de 4,8 %.

L’auteur du rapport estime que cette évolution pousse La Ligue à adopter des positions plus dures sur l’islam et l’immigration afin de concurrencer le courant de Vannacci.

Enfin, Il Manifesto considère que, compte tenu de la proximité de la fin de la législature, le projet relatif aux mosquées a peu de chances d’être adopté et mis en œuvre. Le journal estime qu’il s’agit davantage d’une initiative à vocation électorale que d’une réforme législative ayant de réelles perspectives d’application.

Fin/229