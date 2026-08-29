Des manifestations à Bahreïn contre la poursuite de la détention et du procès de religieux chiites

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :Des habitants de l’île de Sitra sont descendus dans les rues pour protester contre la poursuite de la détention et du procès de dizaines de religieux chiites à Bahreïn.

Selon le site d’information Mirat al-Bahreïn, la dernière audience de ce procès s’est tenue le 19 août et a duré environ 13 heures. Les juges et les accusés se trouvaient dans deux salles distinctes, tandis que certains témoins ont déposé par visioconférence.

Selon les informations rapportées, l’un des témoins aurait dissimulé son visage par crainte d’être identifié et aurait présenté, selon les sources citées, des accusations contestées à l’encontre des accusés.

Ces derniers mois, les pressions exercées sur la communauté chiite de Bahreïn se sont accompagnées d’une multiplication des arrestations sécuritaires et des restrictions religieuses. En mai dernier, les forces de sécurité bahreïnies ont mené des opérations dans plusieurs zones à majorité chiite et arrêté plusieurs religieux et militants religieux sans présenter de mandat judiciaire, avant de les transférer vers des lieux inconnus.

À l’approche du mois de Muharram, des rapports ont également fait état d’un renforcement des restrictions visant les cérémonies religieuses chiites. Des religieux, prédicateurs et récitants religieux auraient été convoqués et interrogés, certains étant invités à s’engager à ne pas aborder certains sujets lors des cérémonies.

Des restrictions auraient également été imposées à l’organisation des cérémonies de deuil, à la durée des sermons ainsi qu’aux déplacements de citoyens bahreïnis vers l’Iran et l’Irak.

Des groupes politiques et des militants des droits humains à Bahreïn ont condamné ces mesures et appelé à la libération immédiate des personnes détenues, à la fin des arrestations arbitraires et à la levée des restrictions imposées à la communauté chiite du pays.

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