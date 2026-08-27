Médias américains : La popularité de Trump est négative dans 47 États

Selon l'agence de presse ABNA, MSN (anciennement connu sous le nom de MSNBC), dans un rapport, a annoncé que la crise de popularité du président américain Donald Trump s'est fortement aggravée dans les États clés.

Selon ce média, le solde net de popularité de Donald Trump est négatif dans 47 des 50 États américains à la veille des élections de mi-mandat du Congrès.

Le rapport indique également que le solde net de popularité de Trump est négatif dans tous les États où les élections sénatoriales de cette année sont serrées et compétitives.

Cela alors que Reuters avait précédemment rapporté que les résultats d'un nouveau sondage montrent que le soutien des Américains à la guerre persistante contre l'Iran a atteint son plus bas niveau depuis le début du conflit et est tombé à 31 % ; alors que ce chiffre était de 37 % en mars et de 34 % au début du mois en cours.

Le sondage réalisé par l'agence Reuters et le site Web Ipsos a attribué cette baisse à une chute notable du soutien des républicains à la guerre ; de sorte que parmi les partisans de Trump, seulement 69 % d'entre eux sont favorables à la poursuite des opérations militaires. Ce chiffre était de 77 % en mars.

Parallèlement, Trump craint les dommages que les conséquences de cette guerre pourraient causer à son image publique, car les inquiétudes concernant la prolongation du conflit augmentent, et 83 % des Américains estiment que la guerre se poursuivra pendant une longue période.