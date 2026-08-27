Inspection des sites endommagés uniquement avec un nouveau protocole

Selon l'agence de presse ABNA, Mohammad Eslami, chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, s'exprimant lors d'une conférence de presse en réponse à une question sur la visite des installations nucléaires endommagées, tout en rappelant que les installations nucléaires iraniennes étaient sous la supervision de l'Agence et enregistrées avant les attaques, a déclaré : Tant que l'AIEA n'aura pas rempli ses obligations et qu'un nouveau protocole pour l'inspection de ces installations n'aura pas été établi, il n'est pas possible que l'Agence inspecte les installations nucléaires de notre pays.

Il a ajouté : Conformément à la loi du Parlement, concernant les installations ayant fait l'objet d'une attaque militaire, le statut sécuritaire des sites doit d'abord être déterminé, et l'Agence doit également disposer d'un protocole clair sur la manière d'inspecter ces installations.