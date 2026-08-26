Mort de 4 Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence Shihab, les drones du régime sioniste ont ciblé un certain nombre de civils près des écoles « Abou Hussein », qui servent de lieu d'hébergement pour les déplacés palestiniens dans le camp de Jabalia.

Selon ce rapport, quatre civils palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés jusqu'à présent dans cette attaque.

Les blessés et les corps des martyrs de cette frappe ont été transférés à l'hôpital Shifa.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le régime sioniste a violé à plusieurs reprises l'accord de trêve et poursuivi son agression contre la bande de Gaza.