Un sénateur américain : la guerre contre l'Iran est vaine et illégale

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Chris Van Hollen, sénateur démocrate américain, a souligné : Trump exploite de manière flagrante la guerre illégale contre l'Iran.

Il a ajouté : Trump continue d'exploiter les souffrances du peuple américain, y compris les conséquences de la guerre inutile contre l'Iran.

Quelques heures plus tôt, un autre sénateur américain, Bernie Sanders, a écrit sur le réseau social X : « Il y a une raison pour laquelle notre statut dans le monde est en déclin. Trump est simultanément engagé dans une guerre contre l'Iran, une guerre commerciale contre le Canada et une guerre froide contre la Chine, et exacerbe en même temps les crises en renforçant Benjamin Netanyahu. »