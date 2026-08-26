Telegraph : le projet de Trump est voué à l'échec ; les États-Unis n'ont plus leur influence d'antan

Selon l'agence de presse ABNA, le magazine Telegraph, dans un article signé Ambrose Evans-Pritchard, a rapporté que le projet d'ostracisme économique de l'Iran est voué à l'échec car les États-Unis ne disposent plus de l'influence qu'ils avaient il y a une ou deux décennies pour imposer un blocus économique mondial contre leurs ennemis.

Selon ce rapport, les États-Unis, dans ce conflit avec l'Iran, ont besoin de la coopération de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Europe et des grands centres financiers. Or, la Chine est devenue plus puissante pour résister à la pression américaine et pourrait répondre aux sanctions secondaires en prenant des mesures contre les mines critiques ou les ressources financières américaines.

Le rapport indique que la poursuite de ce conflit pourrait aggraver la crise énergétique mondiale dans un contexte de hausse des prix du carburant et du gaz et de diminution des réserves européennes. Trump est donc confronté à une équation très complexe : si ces sanctions portent leurs fruits, l'Iran pourrait entreprendre une action militaire pour menacer le marché de l'énergie ; et s'il recule, la politique de pression maximale aura été vaine.