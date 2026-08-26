Seyyed Mojtaba Khamenei : l’humilité et le refus de la notoriété au cœur d’un parcours scientifique et social – 1

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Au cours des vingt dernières années, parallèlement à l’enseignement des cours supérieurs de jurisprudence et de principes de jurisprudence, considérés comme le plus haut niveau de formation dans les séminaires religieux, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei a également participé à la création de plusieurs institutions scientifiques, dont l’École supérieure de jurisprudence et de principes « Hazrat Qaem (aj) », l’École supérieure de jurisprudence « Al-Imam Ali ibn Moussa al-Reza », l’École de jurisprudence Shams al-Shamous et le Centre de jurisprudence Fiqh al-Reza (AS).

La création d’ensembles caritatifs destinés à venir en aide aux personnes démunies dans différentes régions d’Iran, ainsi que la réalisation d’études stratégiques et la gestion de projets militaires et de mobilisation spécifiques, ont également constitué une partie de son parcours scientifique et opérationnel.

Au cours de ces mêmes années, à la demande de son père, le défunt érudit Seyyed Ali Hosseini Khamenei, il a mené des recherches stratégiques dans différents domaines, notamment la culture, les menaces et leurs diverses dimensions, les industries culturelles, l’économie de résistance, les communications et les réseaux sociaux.

Pour mener à bien ces travaux scientifiques, il étudiait directement les articles les plus récents consacrés à ces sujets, notamment ceux publiés en anglais, ou faisait traduire des recherches provenant d’autres langues.

Cependant, l’un des aspects les plus remarquables de ces activités réside dans son refus d’y être personnellement associé. Il aurait ainsi veillé à ce que son nom ne soit pas publiquement lié à ces institutions et à ces initiatives.

Selon les éléments rapportés dans ce document, certains conseillers chargés des affaires religieuses de la présidence de la République, sous plusieurs gouvernements, ignoraient eux-mêmes qu’il dirigeait ces centres.

De même, les personnes démunies bénéficiant de l’aide sociale recevaient leurs services sous la forme de dons provenant de bienfaiteurs anonymes ou de colis alimentaires envoyés par le bureau de l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, afin qu’aucun nom ni signe ne permette d’associer l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei à ces institutions scientifiques ou aux actions sociales menées en faveur des personnes dans le besoin.

Ces dernières années, plusieurs groupes scientifiques spécialisés dans différents domaines liés aux connaissances civilisationnelles ont également rencontré l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Des spécialistes de l’urbanisme, notamment autour des concepts de villes islamiques et de villes productives, ainsi que des chercheurs en innovation et technologies, agriculture, sécurité alimentaire et cultures hors-sol, notamment l’hydroponie, ont participé à plusieurs réunions avec lui.

Selon les témoignages rapportés, les spécialistes présents auraient été surpris par l’étendue et la profondeur de ses connaissances dans ces différents domaines.

C’est notamment lors de ces rencontres spécialisées que certains éminents universitaires de différentes disciplines auraient évoqué l’apparition d’un « Cheikh Bahai » à l’époque contemporaine, en référence au célèbre savant et polymathe de l’histoire islamique.

Les prochaines parties de cet article présenteront des documents ainsi que des aspects encore peu connus du parcours personnel, scientifique et social de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

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