Nancy Pelosi : après six mois de guerre contre l’Iran, les États-Unis n’ont atteint aucun objectif stratégique

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine, a critiqué la politique du gouvernement de Donald Trump concernant la guerre contre l’Iran dans un message publié sur le réseau social X.

Elle a écrit que six mois s’étaient écoulés depuis le début de ce qu’elle a qualifié de « guerre illégale » menée par Trump contre l’Iran, affirmant que cette opération avait fait 19 morts et plus de 750 blessés parmi les soldats américains.

Pelosi a ajouté qu’après six mois et des milliards de dollars dépensés, l’opération baptisée « Epic Fury » n’avait atteint aucun objectif stratégique.

L’ancienne présidente de la Chambre des représentants a employé ironiquement l’expression « Epic Fury » afin de souligner, selon elle, l’échec de l’administration Trump dans cette guerre contre l’Iran.

De son côté, Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat américain, avait également déclaré que six mois s’étaient écoulés depuis que Trump avait engagé les forces américaines dans une guerre qui les avait exposées à de graves risques.

Il avait également affirmé que cette guerre avait entraîné une forte hausse des prix des carburants et contribué à l’instabilité mondiale.

Schumer a enfin accusé l’administration Trump de diffuser de fausses informations sur les résultats de sa politique envers l’Iran, affirmant que Téhéran conservait, après six mois, le contrôle du détroit d’Ormuz.

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