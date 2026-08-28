Arabie saoudite : une nouvelle vague de blocage des comptes d’opposants sur les réseaux sociaux

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Comme cela se produit généralement à la suite de chaque évolution majeure dans la région, les autorités saoudiennes ont renforcé leur contrôle intérieur, craignant que les transformations régionales n’influencent l’opinion publique. Cette politique s’est notamment traduite par une intensification des mesures contre les opposants et les militants actifs sur les réseaux sociaux, en particulier ceux établis en dehors du royaume.

Selon le quotidien libanais « Al-Akhbar », l’Arabie saoudite exploite également ses relations avec des entreprises opérant dans le domaine des réseaux sociaux afin de faire fermer ou bloquer des comptes jugés indésirables par les autorités, sous différents prétextes.

Dans ce contexte, l’Arabie saoudite a annoncé, le 20 août, le blocage de 1 275 chaînes sur l’application Telegram. Cette opération aurait été menée dans le cadre des activités du Centre « Etidal », une structure soutenue par les autorités saoudiennes.

Le Centre Etidal a été créé en mai 2017 avec la participation du roi Salman ben Abdelaziz et de Donald Trump, alors président des États-Unis durant son premier mandat.

Selon des opposants saoudiens, notamment Nasser al-Qarni, qui s’est exprimé sur « Radio 98 », ce centre chercherait continuellement à imposer une nouvelle conception de l’islam, présentée comme dépendante des États-Unis et du régime sioniste.

D’après lui, cette orientation s’accompagnerait également de modifications des programmes scolaires saoudiens et de la suppression de contenus consacrés à la Palestine et à la défense de sa cause. Il affirme que cette évolution correspondrait, selon une étude de l’institut sioniste « IMPACT-se », à une politique favorable à la normalisation des relations avec le régime sioniste.

Selon le rapport diffusé par cette radio sur YouTube, l’objectif attribué au Centre Etidal serait notamment d’imposer une définition américano-sioniste de l’islam, à travers la remise en cause de certaines références religieuses, la marginalisation des valeurs religieuses, ainsi que le ciblage des oulémas, prédicateurs et enseignants. Le rapport lui reproche également de soutenir la coopération avec le régime sioniste et de présenter la résistance palestinienne sous un jour négatif.

Nouvelle vague de blocages visant les opposants

Dans ce contexte, une nouvelle vague de mesures contre des comptes actifs sur YouTube et X s’est développée au cours de la dernière partie du mois d’août. Cette campagne s’inscrit dans le prolongement d’une précédente vague qui avait touché non seulement des militants et opposants saoudiens, mais également d’autres militants arabes.

Plusieurs personnes concernées ainsi que des organisations de défense des droits humains ont affirmé que leurs comptes avaient été suspendus ou supprimés sans avertissement préalable et que leurs contenus étaient devenus inaccessibles depuis l’Arabie saoudite.

Parmi les comptes concernés figureraient celui de l’organisation Al-Qst pour les droits humains, la chaîne « Hijaziyat », ainsi que les comptes de plusieurs opposants, dont Yahya Assiri, Nasser al-Ghamdi et Maryam al-Dosari, universitaire.

Ces mesures ont suscité des condamnations de la part de plusieurs organisations de défense des droits humains.

L’organisation Al-Qst a déclaré que le blocage de son compte sur YouTube et X témoignait, selon elle, d’une coordination avec les autorités saoudiennes visant des organisations et militants établis à l’étranger et défendant les droits humains et la démocratie en Arabie saoudite et dans la région.

L’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme a également qualifié cette campagne de « vague la plus importante » de ce type et affirmé qu’elle aurait été menée à la demande des autorités saoudiennes.

Selon cette organisation, ces mesures constituent une continuation des restrictions imposées à la liberté d’expression dans l’espace numérique saoudien et limitent l’accès de la population à des informations indépendantes et critiques.

Elle affirme que cette campagne aurait commencé en avril dernier sur X, Facebook et Instagram avant de s’étendre désormais à YouTube.

Les accusations visant les comptes bloqués

Alors que le gouvernement saoudien, par l’intermédiaire de Mohammed al-Eissa, responsable de la cybersécurité et membre du Conseil des ministres ainsi que du Conseil des affaires de sécurité, a confirmé le blocage de plus de 150 comptes appartenant à des opposants au pouvoir saoudien sur les réseaux sociaux, la plateforme « Drwaz » a évoqué plusieurs motifs attribués aux comptes concernés.

Parmi les accusations citées figureraient l’opposition au prince héritier saoudien, l’opposition à la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, l’appartenance ou le soutien aux Frères musulmans, ainsi que l’hostilité envers les Occidentaux.

La plateforme affirme également que certaines missions confiées aux responsables saoudiens de la cybersécurité comprendraient la surveillance électronique de citoyens saoudiens à l’intérieur et à l’extérieur du royaume ainsi que le piratage de leurs comptes au moyen de technologies attribuées au régime sioniste.

De son côté, l’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme a exprimé son inquiétude concernant les contenus publiés sur le compte récemment créé sous le nom de « Marsad », présenté comme participant à l’identification des comptes dont le blocage est demandé par les autorités saoudiennes.

Selon cette organisation, la liste des comptes concernés comprendrait notamment des organisations de défense des droits humains, des défenseurs des droits humains et des journalistes ayant critiqué certaines politiques de Riyad et dénoncé des violations des droits humains en Arabie saoudite.

Les opposants cherchent à revenir sur les réseaux sociaux

Face à ces mesures, plusieurs propriétaires de comptes bloqués ont tenté de créer de nouvelles pages afin de poursuivre leurs activités en ligne. Des dizaines d’entre eux ont également publié les notifications qu’ils affirment avoir reçues.

Selon ces militants, ces documents constitueraient des demandes officielles des autorités saoudiennes visant à obtenir le blocage de leurs comptes.

Ils affirment que la fermeture de ces chaînes et comptes s’inscrit dans une campagne de répression visant à faire taire les voix critiques à l’égard du pouvoir saoudien.

Selon eux, cette politique prend une importance particulière dans le contexte des évolutions régionales et du mécontentement suscité par la dépendance des pays du Golfe à l’égard des États-Unis.

Les opposants estiment ainsi que le contrôle croissant de l’espace numérique constitue désormais l’un des principaux instruments utilisés par Riyad pour limiter la diffusion de discours critiques et contrôler l’accès à l’information dans le royaume.

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