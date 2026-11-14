Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, le Hezbollah libanais a annoncé dans une déclaration : dans une situation où l'impérialisme américain dominateur et Israël criminel agressent la Palestine, l'Iran, le Liban et d'autres pays de la région, leur ôtent la sécurité et la stabilité et cherchent à dessiner un projet israélien pour la région, les efforts pour faire face à cette agression, renforcer la solidarité et la coopération entre les pays de la région et l'unité de chaque État avec son peuple face aux dangers à venir doivent être concentrés.

Dans la suite de la déclaration du Hezbollah, il est dit : dans une telle situation, nous constatons que le gouvernement de Bahreïn ne tolère même pas la protestation de son peuple ou de parties de sa société contre ses politiques de dépendance et de capitulation ; des politiques qui, à l'intérieur et dans les relations extérieures, sont poursuivies contre la volonté du peuple et au prix du piétinement de ses intérêts.

Le Hezbollah a souligné : cette situation exige que nous et les nations de l'oumma nous levions équitablement pour soutenir le peuple de Bahreïn et élevions notre voix pour révéler leur oppression ; un peuple dont le gouvernement réprime les protestations pacifiques de diverses manières. Leur cri exprime l'opposition à la transformation de Bahreïn en une base pour l'agression au service des États-Unis et du régime sioniste et en un terrain pour la continuation de l'oppression.

Cette déclaration ajoute : les traitements arbitraires et les arrestations politiques contre les savants, les élites et le peuple de Bahreïn, ainsi que la déportation forcée, la déchéance de nationalité et l'émission de peines de mort et d'emprisonnement pour des centaines de savants et de citoyens, sont des manifestations de despotisme qui sont inacceptables et condamnables d'un point de vue humanitaire et politique. Ces actions créent un terrain d'inquiétude permanente et ne servent rien d'autre que les intérêts des ennemis.

Le Hezbollah a annoncé en conclusion : notre peuple au Liban, qui résiste à l'occupation israélienne, condamne l'oppression politique contre le peuple frère de Bahreïn et demande une révision de la manière de les traiter ; dans l'espoir que la sécurité, la stabilité et la concorde intérieure garantissant ces deux soient établies à Bahreïn.