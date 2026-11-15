Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, adoptant une position passive face à la continuation des crimes des occupants de Jérusalem, a déclaré aujourd'hui samedi dans ses propos : Nous demandons à Israël de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza.

La responsable de la politique étrangère de l'Union européenne a poursuivi à ce sujet : Nous demandons à Israël de rouvrir les passages menant à Gaza. Les inondations et les pluies dans la bande de Gaza ont encore aggravé la situation déjà précaire de cette région.

Cela alors que « Jens Laerke », porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), a déclaré que les fortes pluies récentes dans la bande de Gaza ont affecté plus de 200 000 Palestiniens et endommagé les lieux d'hébergement de plus de 40 000 familles.

Il a averti que la continuation des pluies pourrait aggraver la crise humanitaire à Gaza et conduire à davantage d'inondations et à la contamination des sources d'eau potable. Il a décrit le week-end dernier pour des centaines de milliers de personnes à Gaza comme un « cauchemar » et a déclaré que l'ONU avait averti les autorités du régime sioniste des mois auparavant du danger des inondations et avait demandé une entrée plus large de tentes et de stocks de secours, mais qu'aucun accord n'avait été obtenu à ce sujet.

Selon lui, les restrictions du régime sioniste ont piégé les Palestiniens dans les zones exposées aux inondations et ont même rendu difficile la possibilité de remplacer les tentes détruites.

Selon les statistiques de l'OCHA, environ 950 000 Palestiniens vivent dans des zones d'hébergement temporaire présentant un risque moyen ou élevé d'inondation, dont plus de 400 000 personnes se trouvent dans des zones à haut risque. De plus, environ 150 000 tentes achetées par des organisations humanitaires n'ont toujours pas obtenu l'autorisation d'entrer dans la bande de Gaza.