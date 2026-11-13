Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon cette enquête en ligne, menée sur quatre jours et achevée lundi, 71 % des personnes interrogées soutiennent l’adoption d’une loi visant à mettre fin au conflit avec l’Iran. Cette position est partagée par 93 % des démocrates et 51 % des républicains.

Ces résultats interviennent après les élections de mi-mandat, à l’issue desquelles les démocrates ont obtenu une large majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Le nouveau Congrès doit entrer en fonction le 3 janvier prochain.

Le sondage associe l’évolution de l’opinion publique aux conséquences de la guerre, notamment à la hausse des prix des carburants, ainsi qu’aux répercussions des droits de douane sur le coût des produits importés et l’inflation. Au total, 62 % des participants souhaitent l’abrogation des taxes douanières instaurées par l’administration Trump.

Le coût de la vie arrive en tête des préoccupations des électeurs, cité par 78 % des personnes interrogées. La baisse des prix des carburants et la réduction des dépenses de santé suivent, avec respectivement 71 % et 67 % des réponses.

L’enquête met également en évidence une forte attente de coopération entre les institutions politiques : 81 % des Américains estiment que Donald Trump devrait travailler avec les dirigeants démocrates au Congrès, tandis que 74 % jugent nécessaire que les démocrates coopèrent eux aussi avec le président.

En revanche, l’éventualité d’une procédure de destitution contre Trump, que pourrait engager la nouvelle majorité démocrate, suscite des réserves. Pour 42 % des personnes interrogées, une telle initiative serait « mauvaise pour le pays », contre 33 % qui la considèrent comme une décision positive.

La cote de popularité de Donald Trump est tombée à 32 %, un niveau proche de ses plus bas scores depuis son entrée en politique. Cette baisse est notamment liée au mécontentement suscité par sa gestion de l’inflation et du coût de la vie.

Ce recul ne profite toutefois pas automatiquement aux démocrates. Ceux-ci recueillent 45 % d’opinions favorables, contre 51 % d’opinions défavorables. Le bilan d’image des républicains est encore moins favorable : 35 % des Américains en ont une opinion positive, tandis que 60 % en ont une opinion négative.

À deux ans de la présidentielle de 2028, aucun candidat ne s’impose encore comme un choix incontesté. Parmi les républicains et les électeurs indépendants proches de ce parti, 52 % souhaitent que le prochain candidat républicain adopte une orientation différente de celle de Donald Trump, tandis que 46 % préfèrent qu’il poursuive la même ligne politique.

Le vice-président J. D. Vance arrive en tête des personnalités républicaines susceptibles de briguer l’investiture : 62 % des électeurs du parti le jugent comme un excellent ou un bon candidat potentiel. Le secrétaire d’État Marco Rubio arrive ensuite avec 58 %.

Du côté démocrate, l’ancienne vice-présidente Kamala Harris ne fait pas davantage l’unanimité. Parmi les démocrates et les indépendants qui leur sont proches, 45 % la considèrent comme une excellente ou une bonne candidate, tandis que 49 % estiment qu’elle serait un choix moyen ou mauvais.

Enfin, les résultats montrent que les démocrates bénéficient d’un avantage dans la confiance accordée aux partis pour gérer l’économie et les conflits à l’étranger. Les républicains sont en revanche davantage crédités sur la question de la criminalité, tandis que les deux formations sont au coude-à-coude sur l’immigration.

Le sondage a été réalisé auprès de 1 705 Américains, avec une marge d’erreur d’environ deux points de pourcentage.

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