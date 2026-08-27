Porte-parole al-Zeydi : Le processus de retrait des forces de la coalition se poursuit à un rythme soutenu

Selon l'agence de presse ABNA citant le réseau Al-Mayadeen, « Sabah an-Nouman », porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes (le Premier ministre), a annoncé que l'ordre a été donné de former un comité pour déterminer la forme des relations du pays avec la coalition internationale anti-État islamique après le retrait de ses forces.

Il a ajouté que le processus de retrait des forces de la coalition internationale de l'Irak se poursuit à un rythme soutenu et progresse conformément aux calendriers établis.

Le porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes a également souligné en conclusion que le processus de réduction des forces de la coalition en Irak est mené en coordination directe avec le bureau du commandant en chef des forces armées du pays.