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Porte-parole al-Zeydi : Le processus de retrait des forces de la coalition se poursuit à un rythme soutenu

27 août 2026 - 10:31
Code d'info: 1857730
Source: ABNA
Porte-parole al-Zeydi : Le processus de retrait des forces de la coalition se poursuit à un rythme soutenu

Le porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes a annoncé l'ordre de former un comité pour déterminer le cadre des relations de Bagdad avec la coalition internationale après le retrait de ces forces.

Selon l'agence de presse ABNA citant le réseau Al-Mayadeen, « Sabah an-Nouman », porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes (le Premier ministre), a annoncé que l'ordre a été donné de former un comité pour déterminer la forme des relations du pays avec la coalition internationale anti-État islamique après le retrait de ses forces.

Il a ajouté que le processus de retrait des forces de la coalition internationale de l'Irak se poursuit à un rythme soutenu et progresse conformément aux calendriers établis.

Le porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes a également souligné en conclusion que le processus de réduction des forces de la coalition en Irak est mené en coordination directe avec le bureau du commandant en chef des forces armées du pays.

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