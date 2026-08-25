Le Jihad islamique palestinien : les politiques des occupants sont une copie des politiques nazies

Selon l'agence de presse « Abna » citant l'agence de presse « Shihab », le mouvement du Jihad islamique palestinien a déclaré : L'armée d'occupation poursuit ses crimes à Al-Qods et en Cisjordanie occupée, et aujourd'hui, en plus de détruire le siège de l'UNRWA, elle a fait irruption avec des forces armées dans un établissement d'enseignement à Al-Qods ; cette action a eu lieu simultanément avec les déclarations d'Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure du régime d'occupation, et la destruction d'un mémorial à Naplouse par un membre de la Knesset.

Le mouvement a souligné : Ces actions montrent que le cabinet du régime usurpateur continue d'avancer sur la voie de la mise en œuvre du plan d'annexion de la Cisjordanie, de la destruction de la vie des Palestiniens et de l'expansion des projets de colonisation, tout en ignorant le droit international et les engagements que certains pays ayant normalisé leurs relations avec ce régime prétendaient avoir obtenus en échange de la normalisation pour préserver ce qui reste des terres palestiniennes.

Le Jihad islamique a déclaré que le silence arabe et international persistant face aux crimes de guerre, l'imposition de réalités sur le terrain par la force et l'effusion de sang, et l'utilisation de groupes de colons pour étendre la terreur et la destruction dans les villages, les colonies et les villes palestiniennes, montrent que les politiques du régime d'occupation sont fondées sur le racisme, la haine et le despotisme, et présentent une similitude évidente avec les politiques nazies.