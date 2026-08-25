L’armée iranienne surveille 24 heures sur 24 les mouvements ennemis aux frontières du nord-est

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors d’une visite des zones frontalières du nord-est et d’une inspection de l’état de préparation opérationnelle, des capacités défensives et du déploiement des unités, Ali Jahanshahi a affirmé que les forces terrestres iraniennes bénéficiaient d’une surveillance et d’un renseignement complets sur les activités de l’ennemi.

Selon lui, cette capacité de renseignement permet d’identifier et de neutraliser les plans opérationnels de l’ennemi avant qu’ils ne puissent être effectivement mis en œuvre, empêchant ainsi toute tentative d’atteindre des objectifs à proximité des frontières iraniennes.

Le commandant des forces terrestres a également souligné que le déploiement d’unités d’assaut mobiles et de réaction rapide, associé à la préparation de l’ensemble des forces armées, avait permis de renforcer la dissuasion face aux différentes menaces.

« Toutes les capacités des unités des forces terrestres déployées aux frontières sont aujourd’hui mobilisées pour assurer la sécurité, protéger les frontières et faire face à toute menace », a-t-il déclaré, ajoutant que les forces armées ne permettraient à aucun adversaire de compromettre la sécurité des populations vivant dans les zones frontalières ou celle du peuple iranien.

Évoquant les capacités développées par les forces terrestres dans le domaine des drones au cours de la récente guerre imposée à l’Iran, Ali Jahanshahi a indiqué que son armée avait réalisé des avancées importantes dans ce secteur.

Il a notamment affirmé que les drones d’attaque « Arash » avaient été utilisés durant cette guerre pour frapper avec précision des objectifs et des bases des forces américaines dans la région.

Le commandant des forces terrestres a par ailleurs adressé une mise en garde aux groupes takfiristes et aux éléments hostiles présents au-delà des frontières iraniennes et cherchant à mener des opérations terroristes ou à créer de l’insécurité à proximité du territoire iranien.

« Toute tentative de provocation, toute action hostile ou toute agression contre les frontières de la République islamique d’Iran fera l’objet d’une réponse ferme et décisive », a-t-il averti.

Ali Jahanshahi a également souligné qu’en cas d’agression, les positions et les bases des éléments représentant une menace pour la sécurité du pays seraient à portée des capacités de drones et d’artillerie des forces terrestres.

Il a assuré que la réponse des forces armées iraniennes à toute menace serait « rapide, précise et dissuasive ».

Le commandant des forces terrestres a enfin indiqué que les unités de l’armée avaient été équipées de nouveaux armements et équipements et se trouvaient actuellement à un niveau élevé de préparation opérationnelle.

Il a souligné que les forces terrestres disposaient de plans opérationnels adaptés aux différents scénarios de menace et a conclu que les frontières de la République islamique d’Iran constituaient une ligne rouge pour les forces armées.

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