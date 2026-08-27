Bahreïn : la Coalition du 14 Février met en garde contre l’implication du pays dans les conflits régionaux

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le Conseil politique de la Coalition du 14 Février a affirmé que les politiques menées ces dernières années par le gouvernement bahreïni visaient à affaiblir ces principes et à accentuer les pressions exercées sur les croyances et les rites religieux de la population.

La Coalition du 14 Février a ajouté que les arrestations et les procès à grande échelle visant des savants chiites bahreïnis, ainsi que les pressions exercées sur la communauté chiite, s’inscrivaient dans le cadre de politiques liées à l’influence des États-Unis et du régime sioniste dans la région. Elle a qualifié ces mesures d’atteinte à l’identité autochtone et à la cohésion de la société bahreïnie.

Dans son communiqué, le Conseil politique a également établi un lien entre les développements à Bahreïn et les pressions économiques et politiques exercées par les États-Unis sur l’Iran, les pressions visant à désarmer la résistance en Irak, les évolutions au Liban et la guerre au Yémen.

Il a souligné que l’objectif commun de ces actions était, selon lui, d’affaiblir les mouvements de résistance dans la région et de modifier les équilibres régionaux au détriment de ces forces.

Le Conseil politique de la Coalition du 14 Février a par ailleurs mis en garde contre toute implication de Bahreïn dans la guerre économique menée par les États-Unis contre l’Iran et le front de la résistance. Selon le communiqué, une telle orientation pourrait contribuer à modifier les équations politiques et sécuritaires dans la région.

Appel aux élites bahreïnies pour préserver l’unité nationale

Le Conseil politique a enfin appelé les élites bahreïnies et les différentes forces nationales à annoncer clairement leur refus d’impliquer le pays et sa population dans les différends et les guerres opposant les pays de la région.

La Coalition du 14 Février a averti que la poursuite d’une telle politique pourrait entraîner de lourdes conséquences pour le gouvernement bahreïni.

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