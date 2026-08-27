Karbala : des millions de pèlerins participent à la commémoration de l’Arbaïn malgré la chaleur

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Des pèlerins arrivent en Irak par différents vols depuis plusieurs pays du monde. Malgré les températures qui dépassent 43 degrés Celsius au mois d’août, un très grand nombre de pèlerins irakiens et iraniens parcourent à pied des centaines de kilomètres afin de participer à cette commémoration solennelle.

Cependant, autour des sanctuaires, l’atmosphère est loin d’être uniquement marquée par le deuil. Une ferveur particulière et une grande vitalité règnent dans les rues de Karbala, donnant à la ville une ambiance qui rappelle parfois celle d’une grande célébration populaire.

Dans différentes parties de la ville, des représentations du visage attribué à l’Imam Hussein (PSL) sont visibles. Certaines sont même reproduites sur des tapis et des décorations murales. Cette année, les portraits du martyr Ayatollah Ali Khamenei, ancien dirigeant de l’Iran, martyrisé en février durant la guerre contre l’Iran, étaient également particulièrement nombreux.

Une mobilisation populaire fondée sur la solidarité

Malgré l’affluence considérable, le caractère commercial de ce pèlerinage reste très limité. Plusieurs semaines avant l’Arbaïn, les environs du sanctuaire ainsi que les principales routes menant à Karbala sont aménagés pour accueillir les pèlerins.

Des processions et des tentes d’hospitalité sont installées tout au long des itinéraires. Des bénévoles y consacrent leur temps à préparer et à distribuer gratuitement de la nourriture et des boissons aux pèlerins, allant des plats à base de haricots au poulet grillé.

Pour les personnes qui parcourent à pied les rues conduisant au sanctuaire, il est pratiquement impossible de continuer leur chemin sans se voir proposer de l’eau ou de la nourriture.

Les habitants de la région participent eux aussi à cet immense mouvement de solidarité. Nombre d’entre eux ouvrent leurs maisons aux pèlerins et leur offrent des espaces pour se reposer durant leur parcours.

Chaque année, cette mobilisation populaire donne ainsi naissance à une remarquable démonstration de solidarité, de compassion et de lien humain, faisant de l’Arbaïn à Karbala un événement qui dépasse largement les frontières religieuses et géographiques.

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