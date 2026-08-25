Le Hamas : La destruction du siège de l'UNRWA à Jérusalem est un crime de guerre

Selon l'agence de presse « Abna » citant le Centre d'information palestinien, le mouvement de résistance islamique Hamas a déclaré dans un communiqué que la destruction du centre de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Kafr Aqab, au nord de Jérusalem occupée, est une continuation de l'agression organisée et persistante du régime sioniste contre le peuple palestinien, une atteinte manifeste à une institution affiliée aux Nations Unies et un défi ouvert aux résolutions de l'ONU et aux traités internationaux.

Le mouvement a ajouté que l'incapacité persistante de la communauté internationale et des Nations Unies, ainsi que l'absence de réaction réelle face aux crimes répétés du régime sioniste, qui témoignent d'un mépris pour le système international, encouragent ce régime à poursuivre son agression, à imposer des politiques violentes et à violer davantage les traités et coutumes internationaux.

Le Hamas, tout en condamnant cet acte, a appelé la communauté internationale et les Nations Unies à intervenir immédiatement pour mettre fin à ces agressions et à prendre des mesures punitives et dissuasives contre le régime sioniste.

Le mouvement a également souligné la responsabilité de la communauté internationale et des Nations Unies de protéger l'UNRWA et de garantir la possibilité de poursuivre les activités de cette agence – une institution qui est un témoin international de la question des réfugiés palestiniens et de leur droit inaliénable au retour dans leurs foyers et sur les terres dont ils ont été déplacés de force par des groupes sionistes.