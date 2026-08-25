Katz : Nous ne sortirons pas de Syrie

Selon l'agence de presse « Abna » citant Al Jazeera, Israël Katz, ministre de la Guerre du régime sioniste, a annoncé aujourd'hui lors d'une visite dans des zones en Syrie que l'armée de ce régime ne quitterait pas ce qu'elle appelle sa zone tampon dans le sud de la Syrie.

Il a affirmé : « Nous ne bougerons pas du mont Hermon (Jabal al-Sheikh) et de la zone de sécurité tant que les menaces contre Israël existeront. Le message au président syrien est clair – lorsque vous vous réveillez le matin au palais de Damas et que vous regardez le mont Hermon (Jabal al-Sheikh) et que vous voyez l'armée israélienne, vous savez que nous sommes ici pour défendre nos communautés et nos frontières. »

Katz, faisant référence à l'attaque d'une base aérienne syrienne la semaine dernière, a ajouté qu'Israël a agi contre les tentatives de la Turquie de se déployer en Syrie, qui menacent les intérêts sécuritaires d'Israël. « Nous avons clarifié cela et nous y resterons attachés à l'avenir », a-t-il déclaré.