Le trafic des navires de marchandises dans le détroit d’Ormuz atteint son plus bas niveau depuis plus de trois mois

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le trafic des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz a fortement diminué ces derniers jours, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de trois mois.

Selon les données de l’institut spécialisé Kpler, un seul navire transportant des marchandises essentielles a traversé le détroit lundi.

Cette baisse importante intervient alors que le détroit d’Ormuz demeure au centre des tensions régionales et que les conditions de navigation dans cette voie maritime stratégique restent marquées par une forte incertitude.

La diminution du nombre de navires commerciaux traduit également la prudence croissante des compagnies maritimes et des opérateurs de transport, qui doivent prendre en compte les risques sécuritaires liés à la navigation dans cette zone stratégique.

Le détroit d’Ormuz constitue l’une des principales voies maritimes du monde et joue un rôle essentiel dans le transport des hydrocarbures et des marchandises entre le golfe Persique et les marchés internationaux.

La réduction du trafic maritime dans ce passage stratégique pourrait ainsi avoir des répercussions sur les échanges commerciaux et les marchés de l’énergie, notamment si cette situation se prolonge.

Les données disponibles montrent que le trafic reste nettement inférieur aux niveaux habituels, alors que plusieurs navires ont également modifié leurs itinéraires ou réduit leurs mouvements en raison des incertitudes persistantes concernant la sécurité de la navigation.

La poursuite de cette tendance témoigne ainsi de l’ampleur des perturbations qui affectent actuellement le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

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