Forces armées iraniennes : « Nous resterons aux côtés du gouvernement pour défendre l’intégrité territoriale et la puissance du pays »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : À l’occasion de la Semaine du gouvernement, l’état-major général des Forces armées de la République islamique d’Iran et le quartier général central Khatam al-Anbiya ont rendu hommage aux martyrs qui ont consacré leur vie au service du pays et réaffirmé leur détermination à défendre la sécurité et la souveraineté de l’Iran.

Dans leur déclaration, les Forces armées ont commémoré la mémoire de Mohammad Ali Rajai et Mohammad Javad Bahonar, qualifiés de figures exemplaires de dévouement et de service, dont le sacrifice a, selon le communiqué, tracé pour les générations futures la voie d’un service désintéressé et révolutionnaire.

La déclaration rend également hommage aux responsables gouvernementaux martyrs Seyyed Ebrahim Raïssi, Hossein Amir-Abdollahian, Seyyed Esmaïl Khatib et au général de corps d’armée Aziz Nasirzadeh, saluant leur engagement jusqu’au sacrifice suprême pour le développement du pays, la protection de la sécurité intérieure et la résolution des difficultés de la population.

Les Forces armées ont également salué les efforts du gouvernement dans la gestion des deuxième et troisième guerres imposées.

Selon le communiqué, la gestion du gouvernement durant cette période difficile, sous la direction et les orientations du Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, a constitué un soutien important aux forces combattantes face aux ennemis américains et sionistes, malgré les pressions et les sanctions.

Les Forces armées ont souligné que les mesures prises par le gouvernement ainsi que son soutien global à la gestion de la logistique et à la mobilisation des capacités nationales pour soutenir les forces militaires avaient renforcé la capacité de dissuasion du pays face aux agresseurs.

Elles ont ajouté que cette coopération entre le gouvernement et les forces armées constituait l’un des principaux facteurs de la résistance et des victoires du pays face à ses adversaires.

Dans la dernière partie de leur déclaration, les Forces armées de la République islamique d’Iran ont réaffirmé leur engagement envers les idéaux des martyrs et déclaré qu’elles resteraient aux côtés du gouvernement dans la défense de l’intégrité territoriale et de l’autorité politique du pays, en s’appuyant sur les capacités nationales et sur des connaissances militaires modernes.

« Nous restons fidèles à cet engagement et, avec un esprit de sacrifice et de mobilisation, nous défendrons de toutes nos forces la grandeur et la sécurité de notre patrie islamique contre toute menace », affirme la déclaration.

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