Pakistan : 14 nouveau-nés périssent dans l’incendie d’une maternité à Islamabad

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le feu s’est déclaré aux premières heures de mercredi au Pakistan Institute of Medical Sciences, le plus grand hôpital public d’Islamabad, avant de ravager le service de maternité.

L’administration de l’hôpital a confirmé la mort de 14 nouveau-nés dans l’incendie.

La porte-parole de l’établissement, la docteure Aneeza Jalil, a déclaré au quotidien Dawn que 15 bébés se trouvaient dans le service au moment du sinistre. « Un bébé a été sauvé par un médecin », a-t-elle précisé.

Les femmes ayant récemment accouché ont été contraintes de descendre plusieurs étages pour quitter le bâtiment et se mettre à l’abri.

Le ministre de la Santé, Mustafa Kamal, a indiqué que plusieurs des nouveau-nés se trouvaient dans des couveuses ou recevaient de l’oxygène au moment de l’incendie. Selon lui, les bonbonnes d’oxygène ont contribué à aggraver les flammes.

L’origine de l’incendie encore inconnue

Mustafa Kamal a évoqué un éventuel dysfonctionnement d’un climatiseur comme cause du sinistre. Toutefois, cette hypothèse n’a pas encore été confirmée par les autorités.

Des enquêteurs se trouvaient toujours sur place afin de déterminer l’origine exacte de l’incendie.

Des travaux de réparation et de construction étaient également en cours dans l’hôpital au moment du drame.

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