Les quatre invocations de l’Imam al-Baqir (AS) pour demander une descendance pieuse

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans les précédentes parties de cette série, les versets du Saint Coran, les invocations des prophètes de Dieu ainsi que celles de l’Imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad (AS) avaient été examinés. La présente partie est consacrée aux invocations de l’Imam Muhammad al-Baqir (AS) pour demander une descendance à Dieu.

Selon les sources de hadith ainsi que les recueils de prières, quatre invocations de l’Imam al-Baqir (AS) concernant la demande d’un enfant sont rapportées. Elles figurent notamment dans l’ouvrage « Al-Sahifa al-Jami‘a al-Baqiriyya wa al-Sadiqiyya », compilé par l’Ayatollah Mowahhed Abtahi. La traduction de ces invocations a également été publiée dans l’ouvrage « Sahifa Jami‘a Baqiriyya wa Sadiqiyya », sous la direction d’Ali-Reza Borazesh.

La première invocation de l’Imam al-Baqir (AS) est recommandée au moment où un homme envisage de se marier. Dans cette invocation, après avoir demandé à Dieu de lui accorder la meilleure épouse et mentionné les qualités souhaitables chez celle-ci, l’Imam demande également une descendance pieuse :

« Accorde-moi d’elle un enfant bon et pur, que Tu feras pour moi un digne successeur durant ma vie et après ma mort. »

La deuxième invocation rapportée de l’Imam al-Baqir (AS) pour demander un enfant consiste à réciter, après les prières du soir et du matin, soixante-dix fois « Subhan Allah » et soixante-dix fois « Astaghfirullah », puis à réciter les versets 10 à 12 de la sourate Al-Nuh. Cette pratique doit être accomplie pendant trois jours consécutifs.

Cette invocation présente une certaine similitude avec l’invocation de l’Imam al-Sajjad (AS) concernant la demande d’une descendance. Elle s’appuie notamment sur les versets du Saint Coran qui présentent la demande de pardon à Dieu comme l’une des causes susceptibles de favoriser l’obtention d’une descendance.

La troisième invocation de l’Imam al-Baqir (AS) est rapportée au moment où l’homme s’approche de son épouse. Il est alors recommandé de réciter :

« Ô mon Dieu, accorde-moi un enfant. Fais qu’il soit pieux et pur, sans défaut ni excès dans sa création, et accorde-lui une bonne destinée. »

La quatrième et dernière invocation rapportée de l’Imam al-Baqir (AS) concernant la demande d’une descendance est à réciter après la prière du vendredi.

Selon cette recommandation, la personne accomplit, après la prière du vendredi, deux unités de prière avec de longues inclinaisons et prosternations, puis récite l’invocation suivante :

« Ô mon Dieu, je Te demande ce que Zacharie, que la paix soit sur lui, T’a demandé lorsqu’il T’invoqua en disant : “Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que Tu es le meilleur des héritiers.” Ô mon Dieu, accorde-moi donc une bonne descendance, car Tu es Celui qui entend les invocations. Ô mon Dieu, c’est en Ton nom que je l’ai prise pour épouse et c’est conformément à Ton dépôt que je l’ai épousée. Si Tu as décrété qu’un enfant naisse de son sein pour moi, fais-en un enfant béni et pur, et n’accorde au démon aucune part ni aucune association en lui. »

Il apparaît ainsi que chaque personne peut, en fonction de sa situation et de ses propres caractéristiques, choisir l’une de ces invocations et la réciter pour demander une descendance à Dieu. Toutefois, compte tenu de la brièveté de certaines de ces invocations, il est possible, avec la permission de Dieu, de les réciter toutes afin de tirer davantage profit de leurs enseignements.

Il convient également de souligner que ces invocations ne se limitent pas à la demande d’avoir un enfant. Elles décrivent également certaines qualités recherchées chez la descendance, notamment la piété, la pureté, la bénédiction et la bonne destinée. Ces caractéristiques peuvent ainsi constituer un sujet important pour différentes études consacrées à l’éducation et à la formation de l’enfant dans la perspective de l’éducation islamique.

Dans les prochaines parties de cette série, les invocations relatives à la demande d’une descendance rapportées des autres Imams infaillibles (AS) seront examinées.

Fin/229