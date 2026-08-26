Baisse de 85 % du trafic des navires de marchandises dans le détroit d'Ormuz au cours des six derniers mois

Selon l'agence de presse ABNA, France Presse a indiqué que, d'après les communiqués de la société Kepler, la moyenne des mouvements des navires de marchandises est tombée à 10 traversées par jour. Ceci alors qu'avant le début de l'agression américaine contre l'Iran, ce chiffre atteignait 95.

Selon ce rapport, le détroit stratégique d'Ormuz reste fermé six mois après le début de l'agression américaine et des provocations dans le golfe Persique, ce qui a entraîné une forte réduction du trafic des navires de marchandises et du commerce maritime à hauteur de 85 %.

Le rapport ajoute qu'après la signature de l'accord entre les deux parties à Islamabad, au moins 36 navires traversaient quotidiennement ce passage, mais la situation était instable et ce nombre est tombé à 15 navires en août.

Il convient de noter que la République islamique d'Iran, qui a à plusieurs reprises affirmé sa maîtrise du détroit d'Ormuz et sa prise de contrôle, a déclaré que les navires souhaitant un passage sûr dans le détroit doivent suivre l'itinéraire fixé par Téhéran.