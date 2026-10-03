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Mohsen Rezaï : La réalité est déterminée par l'Iran

3 octobre 2026 - 12:09
Code d'info: 1873061
Source: ABNA
Mohsen Rezaï : La réalité est déterminée par l'Iran

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a écrit : Après des défaites successives, le pire président de l'histoire de l'Amérique continue de parler sans cesse ; et maintenant ses paroles ont même dépassé ses propres fantasmes.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit sur sa page de réseau social : Après des défaites successives, le pire président de l'histoire de l'Amérique continue de parler sans cesse ; et maintenant ses paroles ont même dépassé ses propres fantasmes.

Rezaï a déclaré : Tu peux gagner chaque jour dans ton monde imaginaire ; mais la réalité est déterminée par l'Iran ; avec son peuple, ses soldats et ses missiles.

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