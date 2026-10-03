Takht-Ravanchi : Londres doit répondre de sa participation à l'agression militaire contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, à la suite des accusations sans fondement du Premier ministre britannique contre la République islamique d'Iran, « Hugo Shorter », l'ambassadeur de ce pays à Téhéran, a été convoqué jeudi 9 du mois de Mehr par « Majid Takht-Ravanchi », vice-ministre politique des Affaires étrangères, et la vive protestation de la République islamique d'Iran concernant la poursuite de l'approche destructrice du gouvernement britannique envers l'Iran lui a été transmise.

Lors de cette convocation, le vice-ministre politique des Affaires étrangères de notre pays, rappelant la responsabilité internationale du gouvernement britannique en raison de multiples actes illicites contre la nation iranienne, en particulier la mise à disposition de bases militaires et d'installations relevant de la juridiction britannique pour la préparation et l'exécution de l'agression militaire américano-sioniste contre l'Iran, a souligné : « La récente campagne de propagande du gouvernement britannique en formulant une accusation sans fondement sous prétexte d'une tentative de sabotage à la base de Fairford ne peut en aucun cas éclipser la complicité de la Grande-Bretagne dans l'agression militaire contre la nation iranienne, et le gouvernement britannique doit répondre de sa participation au crime d'agression et aux crimes de guerre commis par les États-Unis et le régime sioniste. »

Takht-Ravanchi, rejetant l'affirmation sans fondement et vile des autorités britanniques reliant le projet de sabotage à la base militaire de Fairford à l'Iran, a souligné la nécessité d'une explication officielle du gouvernement britannique à ce sujet et de la correction de son approche indigne envers l'Iran.

L'ambassadeur britannique a souligné qu'il transmettrait la protestation de la République islamique d'Iran à Londres.