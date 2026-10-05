La tentative de Netanyahou de créer une crise dans le but de rester au pouvoir

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Al-Maalouma, une source palestinienne a annoncé que les statistiques publiées des derniers sondages dans les territoires occupés indiquent que le parti Likoud dirigé par Netanyahou a connu une baisse de 18 à 19 sièges parlementaires par rapport aux 32 sièges précédents.

Selon ce rapport, face au parti rival de Netanyahou, à savoir Yesh Atid dirigé par Gadi Eisenkot, il dispose de 22 sièges.

Cette source palestinienne a ajouté que pour former un cabinet dans le parlement du régime sioniste avec 120 sièges, il faut obtenir au moins 61 sièges, mais le camp des opposants disposera de 53 sièges et la coalition de Netanyahou et des Haredim de 51 à 54 sièges.

Il a déclaré que ces statistiques montrent que Netanyahou cherche à imposer un état d'impasse politique pour empêcher la formation d'une coalition par les opposants et rester au cabinet pour faire avancer les affaires.