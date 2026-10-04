Général Mohebbi : La guerre de l'Amérique est-elle avec l'Iran ou avec le peuple américain ?

Selon l'agence de presse Abna, le général Hossein Mohebbi, porte-parole des Gardiens de la révolution islamique, en réaction à la nouvelle des problèmes économiques du peuple américain après l'attaque de ce pays contre la nation iranienne, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : Que signifient les coûts exorbitants pour envoyer un nouveau groupe sur le théâtre de la guerre, en même temps que la flambée des prix en Amérique et le nouveau prélèvement sur les réserves pétrolières de ce pays ?!

Il a poursuivi en posant une question et ajouté : Est-ce une guerre avec l'Iran ou avec le peuple américain ?