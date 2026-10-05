Un député irakien : le transfert de notre argent pétrolier vers l'Amérique est problématique

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Al-Maalouma, Ahmed Al-Mousawi, député du parlement irakien, a souligné que ce pays n'a pas de problème à coopérer avec des entreprises américaines et non américaines, à condition que les contrats soient rédigés sur la base d'intérêts mutuels et partagés.

Il a ajouté : l'Irak s'oppose à l'hégémonisme des entreprises ou des pays du monde, que ce soit l'Amérique ou d'autres. L'économie du pays ne doit pas dépendre de la volonté des étrangers.

Al-Mousawi a précisé : l'un des problèmes les plus importants dans les relations entre l'Irak et l'Amérique concerne l'argent pétrolier irakien se trouvant dans ce pays et les mesures que Washington prend à l'égard de cet argent. C'est précisément cette question qui a remis en question l'indépendance économique de l'Irak.

Il a dit : le gouvernement irakien doit agir pour mettre fin à cette situation. L'Irak a payé ses dettes et est considéré comme un pays souverain. La continuation de cette situation peut doubler les pressions existantes sur l'économie du pays. Après le retrait des forces étrangères d'Irak, il est temps que la souveraineté économique soit également réalisée.