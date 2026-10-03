Réaction de la Russie au retrait des militaires américains d'Irak

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le ministère russe des Affaires étrangères, tout en accueillant favorablement le retrait des militaires américains et des éléments de la coalition internationale d'Irak, a souligné que le peuple de ce pays peut faire face à tous les défis internes.

Dans la déclaration publiée par le ministère russe des Affaires étrangères, il est précisé : Les Irakiens disposent des moyens et des capacités nécessaires pour faire face de manière indépendante aux défis sécuritaires et politiques internes après la fin de la présence militaire étrangère.

Dans la suite de cette déclaration, il est dit : Les pays de la région du Golfe persique, dont l'Irak, doivent jouer le rôle principal et central dans la protection de la sécurité de la région et de sa stabilité, loin des ingérences étrangères.

Ali al-Zaidi, le Premier ministre irakien, avait officiellement annoncé le 30 septembre dernier la fin de la période de présence de la coalition américaine dans ce pays.