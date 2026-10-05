Selon le reportage de l'agence de presse Abna, le journal New York Times, citant trois responsables, a rapporté que l'Amérique a soudainement retiré 12 de ses bombardiers de type B-1 de la base de Fairford située dans le sud de l'Angleterre.

Selon ce rapport, trois bombardiers ont été stationnés hier sur la base principale de l'État du Dakota du Sud. Cette fuite soudaine est intervenue après l'aggravation des préoccupations sécuritaires et la probabilité d'une opération.

Le New York Times a ajouté que tous les bombardiers américains qui étaient stationnés à la base de Fairford ont de nouveau atterri sur leur base principale en Amérique. Les responsables américains ont refusé de fournir des explications sur la nature des facteurs de transfert de ces bombardiers de l'armée de l'air. Certains d'entre eux avaient été stationnés à la base de Fairford au cours des jours passés.

Un responsable américain a également déclaré que les informations obtenues faisaient partie des mêmes avertissements d'il y a trois semaines.

Il convient de noter que le dossier de Fairford a été ouvert à l'aube du dimanche 27 septembre 2026 (5 Mehr 1405) ; lorsque la police anglaise a arrêté cinq citoyens de ce pays près de la base aérienne royale de Fairford. Le sujet a d'abord été poursuivi avec une suspicion liée aux explosifs, puis sous le titre de préparation d'un acte terroriste, et par la suite, des dizaines de familles ont été évacuées des environs du lieu.

Quelques jours après l'incident sécuritaire près de la base de Fairford en Angleterre, l'ambiguïté sur les dimensions de l'incident et sa simultanéité avec un plan où l'Iran était mentionné ont transformé ce dossier en une arène pour la formation d'un nouveau récit sécuritaire.