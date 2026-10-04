Fidan participe à la réunion du comité stratégique de l'accord de La Mecque

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence Anadolu, Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, participera demain lundi à la réunion du comité stratégique du cadre connu sous le nom d'« accord de défense commune de La Mecque » à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite.

Yaşar Güler, ministre de la Défense nationale de la Turquie, et le général Selçuk Bayraktaroğlu, chef d'état-major des forces armées du pays, seront également présents à cette réunion.

On s'attend à ce que Fidan présente lors de cette réunion les points de vue de la Turquie sur le processus d'institutionnalisation de la coalition et les prochaines étapes, et s'exprime sur les menaces existantes contre la paix et la stabilité en Asie de l'Ouest, les évolutions régionales et la sécurité des routes commerciales internationales.

L'« accord de La Mecque » a été signé le 7 août entre la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite à La Mecque, et son objectif allégué est de renforcer la sécurité des trois pays par la dissuasion et la défense commune et de créer des solutions régionales aux défis sécuritaires.

La première réunion du comité stratégique politique et de défense de cette coalition s'est également tenue le 31 août 2026, accueillie par la Turquie à Istanbul.