Paris : Entre 400 et 500 lycées resteront fermés après les récentes protestations

Selon l'agence de presse Abna citant The Guardian, le ministre de l'Éducation de la France a annoncé aujourd'hui dimanche, à la suite de la poursuite des protestations des élèves dans ce pays, qu'après une semaine d'affrontements entre la police anti-émeute et les lycéens, qui ont eu lieu en même temps que l'expansion des protestations nationales contre l'état des salles de classe, entre 400 et 500 lycées resteront partiellement ou totalement fermés.

Edouard Geffrey, ministre de l'Éducation de la France, a déclaré qu'en raison de ces troubles, la tenue des cours serait « complètement ou partiellement suspendue ».

Il a ensuite déclaré que depuis le début de ce mouvement, au moins 5000 personnes, principalement des adolescents, ont été arrêtées et des dizaines de personnes, dont des élèves et des enseignants, ont été blessées. Les syndicats ont demandé aux enseignants de faire grève.

Les protestations des élèves français ont commencé il y a environ 10 jours dans les écoles de la banlieue parisienne sur le thème de l'amélioration des conditions éducatives, du manque d'enseignants et des classes surchargées, et se sont transformées en peu de temps en une vague nationale ; une vague qui, avec la fermeture de centaines d'écoles, l'entrée d'étudiants et d'enseignants et des affrontements violents avec la police, a pris de nouvelles dimensions.