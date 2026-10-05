Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Russia al-Yaum, « Pierre de Gaulle », petit-fils du général Charles de Gaulle et vice-président du jury du prix de la paix « Léon Tolstoï », dans ses déclarations a dit : les jeunes de France ont perdu leur confiance envers les politiciens et les grands médias.

Il a ajouté : les jeunes croient que certains courants leur mentent, déforment les faits et leur cachent délibérément la vérité.

Le petit-fils du général de Gaulle dans une autre partie de ses déclarations a dit : il espère que le futur président de la France possédera des caractéristiques qui, selon lui, existent chez « Vladimir Poutine ».

Il a également déclaré que le gouvernement français bénéficie actuellement du soutien de moins de 20 pour cent de la population.