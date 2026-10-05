Selon le reportage de l'agence de presse Abna, la chaîne américaine CNN dans son rapport analytique a souligné que la récente allégation de Trump contre les installations nucléaires iraniennes qui ont été ciblées au cours de l'année écoulée a suscité non seulement la stupéfaction et l'étonnement des Américains ordinaires, mais aussi la surprise des experts dans le domaine du programme nucléaire iranien. Trump avait prétendu que ces installations étaient comme des usines de fabrication de drogues !

James Acton, l'un des directeurs du programme de politique nucléaire de la fondation Carnegie, a souligné : j'ai entendu les propos de Trump. C'est étrange. Ce sujet est nouveau pour moi. Pour autant que je sache, l'installation de Fordo n'a pas été utilisée pour la production de drogues, et auparavant je n'avais également entendu aucune allégation à ce sujet.

CNN a ajouté : il est clair que Trump s'est trompé à ce sujet, mais il n'accepte aucune erreur et, au lieu de la corriger, insiste sur sa position. Les propos de Trump ont été tenus après sa position sur les drogues dans la région de la mer des Caraïbes. Il a avancé cette allégation contre l'Iran après une longue journée et un voyage de la Maison-Blanche au Texas puis à l'Oklahoma, et de surcroît par voie terrestre.