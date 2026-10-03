Khatibzadeh : L'Iran exige des garanties concrètes des États-Unis pour mettre fin à la guerre

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Saïd Khatibzadeh, jeudi, dans une interview avec la chaîne de télévision Russie 1 et en réponse à une question sur les rapports des médias américains selon lesquels les négociations à venir sous la médiation de la partie qatarie ont atteint une impasse, a déclaré.

Le chef du Centre d'études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères a également ajouté : Notre plan et notre politique consistent à tenter de mettre fin à cette crise par la diplomatie, bien que la partie adverse ait trahi à plusieurs reprises la table des négociations.

Il a noté : Au cours des semaines passées et après la violation du mémorandum d'entente d'Islamabad par le gouvernement des États-Unis, tout en maintenant nos préparatifs de défense au niveau le plus élevé possible et en étant prêts et en restant prêts pour tout scénario, en même temps, en tant que pays qui a toujours cherché à prévenir les crises dans la région, nous avons essayé de présenter nos propositions par l'intermédiaire de médiateurs, dont le Qatar et le Pakistan, et en réponse aux questions posées.

Khatibzadeh a déclaré : Parmi ces propositions figure le plan de règlement en sept jours ou le plan d'initiative en sept jours, que tout le monde connaît maintenant. Nous avons présenté ce plan à la partie américaine par l'intermédiaire du Qatar et avons récemment reçu les opinions de la partie adverse par l'intermédiaire du médiateur qatari lors d'un court arrêt de la délégation du ministère des Affaires étrangères sur le chemin du retour de New York. En réponse, les opinions préliminaires ont été présentées sur place au médiateur qatari, et la balle est dans le camp des États-Unis.