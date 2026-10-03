Gharib-Abadi : L'Amérique, au lieu de sermonner les autres, devrait répondre de ses crimes

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Kazem Gharib-Abadi, vice-ministre chargé des affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères, évoquant la réalisation de 67 essais nucléaires américains dans les îles Marshall et leurs conséquences humanitaires et environnementales au cours des décennies passées, a qualifié ces essais de preuve irréfutable de la responsabilité des puissances nucléaires.

Il a déclaré, dans un message publié sur l'un des réseaux sociaux : L'Amérique, au lieu de sermonner les autres, devrait répondre de ses crimes, indemniser les victimes et s'engager à la transparence et au désarmement nucléaire.