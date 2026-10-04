Réaction de Trump aux résultats des nouveaux sondages contre les républicains

Selon l'agence de presse Abna, Donald Trump, président des États-Unis, en publiant un message sur son réseau social appelé Truth Social, pour justifier ses échecs, a affirmé : Les sondages ont toujours sous-estimé le mouvement « MAGA » (Make America Great Again) !

Le président des États-Unis a ensuite affirmé : Ils tentent d'empêcher la participation des électeurs, mais j'ai cette année remporté les 7 États clés, le vote populaire, 86 pour cent des comtés et 99 pour cent des primaires ! Mon nom figure sur le bulletin de vote !

Cela alors que de nouveaux sondages du New York Times/CNN ont montré que les démocrates, dans 5 États traditionnellement contrôlés par les républicains au Sénat, mènent une compétition acharnée un mois avant les élections de mi-mandat.

Les démocrates sont en tête en Alaska avec 7 points, au Texas avec 6 points et dans l'Ohio avec 3 points.

Le Kansas est à égalité, et les républicains sont en tête dans l'Iowa avec un point.

Ces sondages indiquent le mécontentement envers Trump, l'agression coûteuse de Trump contre l'Iran, le prix élevé de l'essence et le coût de la vie comme facteurs principaux.